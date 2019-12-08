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2019-12-08T13:57+0300
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МЧС уточнило число погибших и пострадавших в ДТП под Оренбургом
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РИА Новости

МЧС уточнило число погибших и пострадавших в ДТП под Оренбургом

10:45 08.12.2019 (обновлено: 13:57 08.12.2019)
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© Фото : УМВД России по Оренбургской областиСтолкновение автомобилей "Газель" и "Форд" на автомобильной дороге Оренбург - Акбулак. 8 декабря 2019
Столкновение автомобилей Газель и Форд на автомобильной дороге Оренбург - Акбулак. 8 декабря 2019
© Фото : УМВД России по Оренбургской области
Столкновение автомобилей "Газель" и "Форд" на автомобильной дороге Оренбург - Акбулак. 8 декабря 2019
УФА, 8 дек - РИА Новости. Четыре человека погибли, четверо с травмами госпитализированы после столкновения микроавтобуса с грузовой "Газелью" в Оренбургской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Ранее оренбургская полиция сообщала, что на трассе Оренбург - Акбулак столкнулись и загорелись два микроавтобуса, в результате аварии погибли четыре человека.
"В результате ДТП погибли четыре человека, их личности устанавливаются, четыре человека госпитализированы в ГБУЗ "Городская больница" города Соль-Илецка", - сообщили в главке МЧС.
По данным ведомства, авария произошла на автодороге Р-239 "Казань-Оренбург-Акбулак" в районе села Угольное.
"На ликвидацию ДТП привлекались спасатели, по прибытии на место установлено, что произошло столкновение грузовой "Газели" и минивэна с последующим возгоранием. Пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
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