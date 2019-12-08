МЧС уточнило число погибших и пострадавших в ДТП под Оренбургом

Столкновение автомобилей "Газель" и "Форд" на автомобильной дороге Оренбург - Акбулак. 8 декабря 2019

Столкновение автомобилей "Газель" и "Форд" на автомобильной дороге Оренбург - Акбулак. 8 декабря 2019

© Фото : УМВД России по Оренбургской области Столкновение автомобилей "Газель" и "Форд" на автомобильной дороге Оренбург - Акбулак. 8 декабря 2019

УФА, 8 дек - РИА Новости. Четыре человека погибли, четверо с травмами госпитализированы после столкновения микроавтобуса с грузовой "Газелью" в Четыре человека погибли, четверо с травмами госпитализированы после столкновения микроавтобуса с грузовой "Газелью" в Оренбургской области , сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Ранее оренбургская полиция сообщала, что на трассе Оренбург - Акбулак столкнулись и загорелись два микроавтобуса, в результате аварии погибли четыре человека.

"В результате ДТП погибли четыре человека, их личности устанавливаются, четыре человека госпитализированы в ГБУЗ "Городская больница" города Соль-Илецка", - сообщили в главке МЧС.

По данным ведомства, авария произошла на автодороге Р-239 "Казань-Оренбург-Акбулак" в районе села Угольное.