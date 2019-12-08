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2019-12-08T15:13+0300
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Медведев поздравил Алису Фрейндлих с юбилеем
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РИА Новости

Медведев поздравил Алису Фрейндлих с юбилеем

10:42 08.12.2019 (обновлено: 15:13 08.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкАктриса Алиса Фрейндлих на церемонии вручения театральных премий "Золотой Софит"
Актриса Алиса Фрейндлих на церемонии вручения театральных премий Золотой Софит
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Актриса Алиса Фрейндлих на церемонии вручения театральных премий "Золотой Софит". Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с юбилеем, отметив безупречное чувство стиля и яркий актерский талант, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Советская и российская актриса театра и кино Алиса Фрейндлих отмечает в воскресенье 85-летие.
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"Вы обладаете уникальным актёрским талантом – ярким, многогранным, удивительно щедрым. Полёт вашего вдохновения невозможно предугадать, им нельзя не восхититься. Ваши героини – женщины разных времён и судеб. Но каждой из них вы дарите свою элегантность и безупречное чувство стиля, мудрость и тонкую иронию, красоту и силу вашей души.", - говорится в телеграмме.
Медведев отметил, что спектакли с участием Фрейндлих – один из символов культурной столицы России, "точка притяжения" для многих деятелей театрального искусства.
"Вы всегда поддерживаете молодых актёров, которым выпадает счастье работать вместе с вами в театре и кино. Служите для коллег, для всех, кто вас знает и любит, образцом интеллигентности, искренности, человеческого достоинства", - добавил он.
Алиса Фрейндлих в гримерной перед спектаклем Вишневый сад
04:37
Биография Алисы Фрейндлих
3411214
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КультураДмитрий МедведевАлиса ФрейндлихРоссия
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