Медведев поздравил Алису Фрейндлих с юбилеем

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с юбилеем, отметив безупречное чувство стиля и яркий актерский талант, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.

Советская и российская актриса театра и кино Алиса Фрейндлих отмечает в воскресенье 85-летие.

"Вы обладаете уникальным актёрским талантом – ярким, многогранным, удивительно щедрым. Полёт вашего вдохновения невозможно предугадать, им нельзя не восхититься. Ваши героини – женщины разных времён и судеб. Но каждой из них вы дарите свою элегантность и безупречное чувство стиля, мудрость и тонкую иронию, красоту и силу вашей души.", - говорится в телеграмме.

Медведев отметил, что спектакли с участием Фрейндлих – один из символов культурной столицы России, "точка притяжения" для многих деятелей театрального искусства.