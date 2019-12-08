Президент Ирана представил проект "бюджета сопротивления" санкциям США

ТЕГЕРАН, 8 дек – РИА Новости. Президент Ирана Президент Ирана Хасан Роухани представил парламенту проект "бюджета сопротивления" американским санкциям на следующий финансовый год, который начнется в марте 2020 года.

Согласно документам, опубликованным на сайте Организации планирования и бюджета Ирана, бюджет составит около 470 миллиардов долларов, если брать официальный курс риала к доллару, заложенный властями.

"В следующем году, как и в этом, наш бюджет – это бюджет противодействия и сопротивления санкциям", - сказал Роухани, чьи слова приводятся на его официальном сайте. Он отметил, что бюджет был разработан с уходом от опоры на доходы от нефти в условиях тяжелейших американских санкций.

Президент Ирана также отметил, что Тегеран рассчитывает получить кредит от Москвы в пять миллиардов долларов. По его словам, сторонам удалось завершить оформление кредита на более чем два миллиарда долларов, остаток же вложений будет оформлен в 2020 году.

Он добавил, что Россия - не единственная страна, на инвестиции которой рассчитывают власти Ирана. Ранее министр энергетики Ирана рассказал, что общий кредит в 5 миллиардов долларов планируется направить на 6 энергетических и транспортных проектов.