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Президент Ирана представил проект "бюджета сопротивления" санкциям США
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РИА Новости

Президент Ирана представил проект "бюджета сопротивления" санкциям США

10:35 08.12.2019 (обновлено: 13:40 08.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
 Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
© РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГЕРАН, 8 дек – РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани представил парламенту проект "бюджета сопротивления" американским санкциям на следующий финансовый год, который начнется в марте 2020 года.
Согласно документам, опубликованным на сайте Организации планирования и бюджета Ирана, бюджет составит около 470 миллиардов долларов, если брать официальный курс риала к доллару, заложенный властями.
Келли Крафт.
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"В следующем году, как и в этом, наш бюджет – это бюджет противодействия и сопротивления санкциям", - сказал Роухани, чьи слова приводятся на его официальном сайте. Он отметил, что бюджет был разработан с уходом от опоры на доходы от нефти в условиях тяжелейших американских санкций.
Президент Ирана также отметил, что Тегеран рассчитывает получить кредит от Москвы в пять миллиардов долларов. По его словам, сторонам удалось завершить оформление кредита на более чем два миллиарда долларов, остаток же вложений будет оформлен в 2020 году.
Он добавил, что Россия - не единственная страна, на инвестиции которой рассчитывают власти Ирана. Ранее министр энергетики Ирана рассказал, что общий кредит в 5 миллиардов долларов планируется направить на 6 энергетических и транспортных проектов.
США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана, включая вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. При этом Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции до 2 мая 2019 года были даны исключения, то есть Штаты обязались не вводить против них санкции за покупку определенных объемов иранской нефти. Однако Белый дом не стал продлевать эти исключения, рассчитывая, что благодаря этому решению экспорт иранской нефти сократится до нуля.
Санкции США против Ирана
9 августа 2018, 16:38
Санкции США против ИранаВашингтон 6 августа возобновил санкции против Тегерана, которые были приостановлены в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Подробнее о мерах, принятых Дональдам Трампом, - в инфографике Ria.ru.
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Хасан РоуханиИранСШАВ мире
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