Израильские военные арестовали палестинку, атаковавшую их с ножом

"Подразделения пограничной полиции в районе Пещеры Праотцов в Хевроне арестовали женщину, которая пыталась атаковать бойцов при помощи ножа. Она была арестована на месте", - говорится в заявлении пресс-службы израильской полиции.
Никто не пострадал, сообщается в пресс-релизе.
Город Хеврон считается одной из самых "горячих точек" ближневосточного конфликта. В Хевроне под охраной военных живут несколько сот еврейских поселенцев в окружении сотен тысяч палестинцев, чьи районы контролирует Палестинская национальная администрация. Согласно Торе, в древней части города похоронены праотцы еврейского народа Авраам, Ицхак и Яков и их жены.
1 декабря, 18:13Израиль планирует построить новый еврейский квартал в Хевроне