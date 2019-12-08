Израильские военные арестовали палестинку, атаковавшую их с ножом

"Подразделения пограничной полиции в районе Пещеры Праотцов в Хевроне арестовали женщину, которая пыталась атаковать бойцов при помощи ножа. Она была арестована на месте", - говорится в заявлении пресс-службы израильской полиции.

Более 30 палестинцев пострадали в столкновениях на границе с Израилем

Более 30 палестинцев пострадали в столкновениях на границе с Израилем

Город Хеврон считается одной из самых "горячих точек" ближневосточного конфликта. В Хевроне под охраной военных живут несколько сот еврейских поселенцев в окружении сотен тысяч палестинцев, чьи районы контролирует Палестинская национальная администрация. Согласно Торе, в древней части города похоронены праотцы еврейского народа Авраам, Ицхак и Яков и их жены.