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Израильские военные арестовали палестинку, атаковавшую их с ножом
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РИА Новости

Израильские военные арестовали палестинку, атаковавшую их с ножом

10:28 08.12.2019
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© Фото : пресс-служба полиции ИзраиляПолиция Израиля
Полиция Израиля
© Фото : пресс-служба полиции Израиля
Полиция Израиля. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 дек - РИА Новости. Сотрудники пограничной полиции Израиля арестовали палестинку, пытавшуюся атаковать их холодным оружием в городе Хеврон на Западном берегу реки Иордан.
"Подразделения пограничной полиции в районе Пещеры Праотцов в Хевроне арестовали женщину, которая пыталась атаковать бойцов при помощи ножа. Она была арестована на месте", - говорится в заявлении пресс-службы израильской полиции.
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Никто не пострадал, сообщается в пресс-релизе.
Город Хеврон считается одной из самых "горячих точек" ближневосточного конфликта. В Хевроне под охраной военных живут несколько сот еврейских поселенцев в окружении сотен тысяч палестинцев, чьи районы контролирует Палестинская национальная администрация. Согласно Торе, в древней части города похоронены праотцы еврейского народа Авраам, Ицхак и Яков и их жены.
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