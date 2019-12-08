"Я очень по вам скучала": Ротару выступила на фестивале "Песня года"

На кадрах видно, как поклонники певицы вручают ей букеты цветов.

"Я очень по вам скучала", — сказала Ротару, обратившись к залу со сцены.

В 2018 году артистка отказалась от выступления на программе "Песня года", объяснив это введением на Украине военного положения и нежеланием "провоцировать радикально настроенных соотечественников".