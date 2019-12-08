"Я очень по вам скучала": Ротару выступила на фестивале "Песня года"

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года — 2019" в Москве. Видео выступления опубликовано на фан-странице артистки в Instagram.
На кадрах видно, как поклонники певицы вручают ей букеты цветов.
"Я очень по вам скучала", — сказала Ротару, обратившись к залу со сцены.
В 2018 году артистка отказалась от выступления на программе "Песня года", объяснив это введением на Украине военного положения и нежеланием "провоцировать радикально настроенных соотечественников".
Сообщения о приглашении Ротару выступить в России вызвали неоднозначную реакцию. Так, сенатор Алексей Пушков заявил, что в России устали от гастролеров, которые "приезжают делать деньги, а дома клянут ее почем зря". По его словам, приезду певицы будут не очень рады. При этом депутат Наталья Поклонская назвала гастроли украинских исполнителей в России отличным шагом для нормализации отношений.