В Одинцово локализовали пожар в гостинице

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Крупный пожар в здании гостиничного комплекса "Усадьба Ромашково" в подмосковном Одинцово локализован на площади 1050 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее в ведомстве сообщили, что горит трехэтажное здание гостиницы "Усадьба Ромашково". На момент начала пожара в здании находились 20 постояльцев и 10 сотрудников персонала. Информация об одном постояльце уточняется. К тушению пожара привлечены 55 человек и 17 единиц техники.
"В 09.50 локализация пожара на (площади - ред.) 1050 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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