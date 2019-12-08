В Одинцово локализовали пожар в гостинице

Ранее в ведомстве сообщили, что горит трехэтажное здание гостиницы "Усадьба Ромашково". На момент начала пожара в здании находились 20 постояльцев и 10 сотрудников персонала. Информация об одном постояльце уточняется. К тушению пожара привлечены 55 человек и 17 единиц техники.