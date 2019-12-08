В ДТП с двумя микроавтобусами под Оренбургом погибли четыре человека

По данным ведомства, авария случилась на трассе Оренбург - Акбулак. Предварительно установлено, что ДТП произошло между двумя микроавтобусами, марки выясняются.

Врачи рассказали о пострадавших в ДТП в Нижнем Новгороде подростков

Врачи рассказали о пострадавших в ДТП в Нижнем Новгороде подростков

"После столкновения произошло возгорание обоих автомобилей. На данный момент погибло четыре человека. Количество пострадавших устанавливается. На месте работают сотрудники полиции", - сообщили в пресс-службе.