В ДТП с двумя микроавтобусами под Оренбургом погибли четыре человека

УФА, 8 дек - РИА Новости. Четыре человека погибли в аварии с двумя микроавтобусами в Оренбургской области, сообщает пресс-служба УМВД по региону.
По данным ведомства, авария случилась на трассе Оренбург - Акбулак. Предварительно установлено, что ДТП произошло между двумя микроавтобусами, марки выясняются.
"После столкновения произошло возгорание обоих автомобилей. На данный момент погибло четыре человека. Количество пострадавших устанавливается. На месте работают сотрудники полиции", - сообщили в пресс-службе.