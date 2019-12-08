В Тамбове погиб вице-губернатор, находившийся под домашним арестом

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 дек — РИА Новости. В Тамбовской области погиб заместитель главы администрации региона Глеб Чулков, находившийся под домашним арестом по обвинению в покушении на мошенничество, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СК Елена Кярсна.
Как передает информационное агентство "Тамбов-Информ", тело вице-губернатора обнаружили утром в воскресенье. По данным портала, о гибели 46-летнего чиновника в экстренные службы сообщила его мать.
В СК отказались раскрыть обстоятельства гибели чиновника, отметив, что по факту случившегося проводится проверка.
Заместителя губернатора Тамбовской области задержали в середине октября. Мужчину подозревали в попытке мошенничества с целью хищения имущества комплекса "Рассказовский рынок". Позднее суд отправил подозреваемого под домашний арест.