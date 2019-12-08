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В Тамбове погиб вице-губернатор, находившийся под домашним арестом
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РИА Новости

В Тамбове погиб вице-губернатор, находившийся под домашним арестом

10:17 08.12.2019 (обновлено: 14:58 08.12.2019)
81614
CC BY 4.0 / Администрация Тамбовской области / Заместитель главы администрации Тамбовской области Глеб Чулков
Заместитель главы администрации Тамбовской области Глеб Чулков
CC BY 4.0 / Администрация Тамбовской области /
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 дек — РИА Новости. В Тамбовской области погиб заместитель главы администрации региона Глеб Чулков, находившийся под домашним арестом по обвинению в покушении на мошенничество, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СК Елена Кярсна.
Как передает информационное агентство "Тамбов-Информ", тело вице-губернатора обнаружили утром в воскресенье. По данным портала, о гибели 46-летнего чиновника в экстренные службы сообщила его мать.
В СК отказались раскрыть обстоятельства гибели чиновника, отметив, что по факту случившегося проводится проверка.
Заместителя губернатора Тамбовской области задержали в середине октября. Мужчину подозревали в попытке мошенничества с целью хищения имущества комплекса "Рассказовский рынок". Позднее суд отправил подозреваемого под домашний арест.
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Глеб ЧулковТамбовская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Помогли ,скорее всего.
8 декабря, 10:36
vviprun1962
8823005
Вряд ли.Ведь если кто-то проник в квартиру, подозреваемый вице-губернатор мог быстро связаться с близкими.Видимо совесть у него была, грызла его.
8 декабря, 10:41
Лариса Ахметова
71003037
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