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В Москве в воскресенье пройдет бал кадетов
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РИА Новости

В Москве в воскресенье пройдет бал кадетов

10:10 08.12.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВиды Москвы
Виды Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
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Виды Москвы . Архивное фото
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Бал кадетов, суворовцев и учащихся других образовательных учреждений Минобороны РФ, посвященный Дню героев России, пройдет в воскресенье в Центральном доме Российской армии (ЦДРА), сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦДРА.
"Восьмого декабря в Центральном доме Российской армии им. М.В. Фрунзе пройдет праздничный бал для кадетов, суворовцев и учащихся других образовательных заведений Минобороны России, посвященный Дню героев России и году театра", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в программу вошли как популярные танцы 18-19 веков, так и редкие бальные танцы, которые исполнялись на кадетских балах 19-го века - полонез, несколько видов вальсов, кадриль, падеграс, котильон, галоп, ручеек, полька.
"Такие балы – это не только исторические традиции российского офицерства, связывающие наше прошлое и настоящее. Это еще и воспитание у будущих защитников отечества определенного уровня культуры, нравственности, этикета в отношениях между мужчиной и женщиной", - приводит пресс-служба слова хозяина бала, начальника ЦДРА Василия Мазуренко.
Говоря о роли балов в истории, пресс-служба напомнила, что знаменитый полководец Александр Суворов мог без перерыва танцевать четыре часа подряд и считал, что танцы укрепляют выносливость организма и формируют силу воли. В советское время балы не проводились, но это не значит, что военнослужащие не любили танцевать. На торжественных и дружеских вечерах классические танцы с удовольствием исполняли советские маршалы Георгий Жуков и Иван Конев, указывает пресс-служба.
В ЦДРА добавили, что сейчас уроки бальных танцев являются обязательной дисциплиной в общеобразовательных заведениях Минобороны России.
На кадетский бал придут участник Великой Отечественной войны, бывший директор Театра на Таганке (1963-1990 годы) Николай Дупак, ветеран боевых действий в Афганистане Борис Тарасов, герой России Александр Кишинский.
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Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)МоскваОбщество
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