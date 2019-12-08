Этап WorldSkills Russia в Якутии собрал более 1,7 тысячи участников

ЯКУТСК, 8 дек - РИА Новости. Этап всероссийских соревнований "Молодые профессионалы" ( Этап всероссийских соревнований "Молодые профессионалы" ( WorldSkills Russia) в Якутии собрал более 1,7 тысячи участников и экспертов, сообщает пресс-служба министерства образования и науки республики.

В субботу во Дворце детского творчества в Якутске состоялось торжественное закрытие VIII открытого регионального чемпионата профессионального мастерства.

"Чемпионат охватил в этом году более 1700 участников и экспертов со всех уголков республики. 31 соревновательная площадка, 12 муниципальных образований, города Якутск, Нерюнгри, Мирный, Алдан, Олекминск, ГО Жатай, Хатассы – с каждым годом растет как география, так и масштаб, уровень организации соревнований", - рассказали в ведомстве.

В этом году представлено 127 компетенций, из них 69 - в категории "Молодые профессионалы", 51 - "Юниоры" и 7 компетенций - "Навыки мудрых" (50+). Также отмечается о введении новых компетенций - от электромонтажника и оленевода-механизатора до ветеринара и разработчика мобильных приложений. Впервые профессиональное мастерство молодые профессионалы продемонстрировали в компетенциях: "ИТ-решения для бизнеса на платформе "1С: Предприятие 8", "Программные решения для бизнеса", "Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений", "Дизайн интерьера", "Экспедирование грузов", "Интернет вещей", "Преподавание музыки в школе".

"Глава Якутии Айсен Николаев поставил серьезную задачу: успешно пройти отборочные соревнования и участвовать в национальных соревнованиях в Новокузнецке. Мы должны показать, что Якутия является лидером и что за вами - будущее нашей республики", — обратилась к участникам зампред правительства республики Ольга Балабкина.