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Этап WorldSkills Russia в Якутии собрал более 1,7 тысячи участников
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РИА Новости

Этап WorldSkills Russia в Якутии собрал более 1,7 тысячи участников

10:04 08.12.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУчастники чемпионата рабочих профессий WorldSkills
Участники чемпионата рабочих профессий WorldSkills
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Участники чемпионата рабочих профессий WorldSkills. Архивное фото
ЯКУТСК, 8 дек - РИА Новости. Этап всероссийских соревнований "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в Якутии собрал более 1,7 тысячи участников и экспертов, сообщает пресс-служба министерства образования и науки республики.
В субботу во Дворце детского творчества в Якутске состоялось торжественное закрытие VIII открытого регионального чемпионата профессионального мастерства.
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"Чемпионат охватил в этом году более 1700 участников и экспертов со всех уголков республики. 31 соревновательная площадка, 12 муниципальных образований, города Якутск, Нерюнгри, Мирный, Алдан, Олекминск, ГО Жатай, Хатассы – с каждым годом растет как география, так и масштаб, уровень организации соревнований", - рассказали в ведомстве.
В этом году представлено 127 компетенций, из них 69 - в категории "Молодые профессионалы", 51 - "Юниоры" и 7 компетенций - "Навыки мудрых" (50+). Также отмечается о введении новых компетенций - от электромонтажника и оленевода-механизатора до ветеринара и разработчика мобильных приложений. Впервые профессиональное мастерство молодые профессионалы продемонстрировали в компетенциях: "ИТ-решения для бизнеса на платформе "1С: Предприятие 8", "Программные решения для бизнеса", "Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений", "Дизайн интерьера", "Экспедирование грузов", "Интернет вещей", "Преподавание музыки в школе".
"Глава Якутии Айсен Николаев поставил серьезную задачу: успешно пройти отборочные соревнования и участвовать в национальных соревнованиях в Новокузнецке. Мы должны показать, что Якутия является лидером и что за вами - будущее нашей республики", — обратилась к участникам зампред правительства республики Ольга Балабкина.
В свою очередь, первый заместитель министра образования и науки республики Михаил Присяжный подчеркнул, что требования к рабочим профессиям сегодня очень высоки - это и умение работать в команде, и владение всеми необходимыми навыками.
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WorldSkillsАйсен НиколаевЯкутияОбщество
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