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Врачи рассказали о пострадавших в ДТП в Нижнем Новгороде подростков
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РИА Новости

Врачи рассказали о пострадавших в ДТП в Нижнем Новгороде подростков

09:52 08.12.2019 (обновлено: 10:09 08.12.2019)
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CC BY 4.0 / ГУ МЧС России по Нижегородской области / На месте ДТП с детьми в Нижнем Новгороде. 7 декабря 2019
На месте ДТП с детьми в Нижнем Новгороде. 7 декабря 2019
CC BY 4.0 / ГУ МЧС России по Нижегородской области /
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 дек - РИА Новости. Состояние подростков, пострадавших в результате ДТП в Нижнем Новгороде по дороге в театр, оценивается как стабильное, без отрицательной динамики, сообщает региональное министерство здравоохранения.
ДТП произошло в субботу в 17.30 на улице Горького в Нижнем Новгороде. Водитель автомобиля Toyota создал помехи для движения других машин, в результате чего столкнулся с автомобилем Audi, после чего тот выехал на тротуар и наехал на группу пешеходов. В результате ДТП пострадало 11 девятиклассников, которые шли в театр, двое сопровождавших их учителей и мама одной из школьниц. Двое детей были осмотрены на месте и отпущены. Девять детей и трое взрослых с травмами были доставлены в больницу, в больнице одна из женщин – мама девятиклассницы – скончалась. Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Предполагаемый виновник ДТП задержан.
ДТП с пешеходами в Нижнем Новгороде на улице Горького. 7 декабря 2019
08:49
Подозреваемый в совершении ДТП с детьми в Нижнем Новгороде задержан
''Двое подростков в субботу были прооперированы, всем детям выполнено УЗИ органов брюшной полости, кому требовалось – компьютерная томография головы. Детям оказана вся необходимая помощь. Через две недели все дети будут дома, кто-то, может, уже через четыре-пять дней с рекомендациями наблюдения по месту жительства'', - сказал заведующий отделением травматологии детской областной больницы Иосиф Шарипов.
Состояние двух взрослых, пострадавших в результате ДТП, остается без изменений.
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ДТП в Нижнем НовгородеНижний НовгородРоссияПроисшествия
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