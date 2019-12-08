Лукашенко поздравил Путина с 20-летием подписания союзного договора

МИНСК, 8 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, председатель Высшего государственного совета Союзного государства, поздравил президента России Владимира Путина с 20-летием подписания договора о создании Союзного государства, сообщила в воскресенье пресс-служба белорусского лидера.
"Этот документ вывел белорусско-российские отношения, основанные на вековой дружбе, родстве исторических судеб и общности жизненных интересов наших народов, на уровень подлинного союзничества и стратегического партнерства", - процитировали поздравление в пресс-службе.
В нем Лукашенко отметил, что Белоруссия и Россия многого достигли: они координируют действия на международной арене, совместно укрепляют обороноспособность, взаимно дополняют друг друга в экономике. Создано общее гуманитарное, социальное, культурное и образовательное пространство, граждан двух стран не разделяют границы, визы, таможни, добавил он.
"На нынешнем этапе приверженность объединительной идее имеет огромное значение. Главная задача - обеспечить необходимые условия для дальнейшего повышения благосостояния наших граждан. Глубоко убежден, что мы сможем придать новую динамику реализации союзного договора, неуклонно следуя принципам равноправия и доверия", - подчеркнул белорусский лидер.