РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
2019-12-08T09:44+0300
https://ria.ru/20191208/1562114520.html
Лукашенко поздравил Путина с 20-летием подписания союзного договора
https://cdn22.img.ria.ru/images/156111/69/1561116975_0:59:3077:1790_1036x0_80_0_0_94fbb17339282282e74a90c751f4c9a6.jpg
РИА Новости

Лукашенко поздравил Путина с 20-летием подписания союзного договора

09:44 08.12.2019
934
© Sputnik / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 8 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, председатель Высшего государственного совета Союзного государства, поздравил президента России Владимира Путина с 20-летием подписания договора о создании Союзного государства, сообщила в воскресенье пресс-служба белорусского лидера.
"Этот документ вывел белорусско-российские отношения, основанные на вековой дружбе, родстве исторических судеб и общности жизненных интересов наших народов, на уровень подлинного союзничества и стратегического партнерства", - процитировали поздравление в пресс-службе.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин
09:06Союзное государство
Володин отметил важность договора о Союзном государстве
В нем Лукашенко отметил, что Белоруссия и Россия многого достигли: они координируют действия на международной арене, совместно укрепляют обороноспособность, взаимно дополняют друг друга в экономике. Создано общее гуманитарное, социальное, культурное и образовательное пространство, граждан двух стран не разделяют границы, визы, таможни, добавил он.
"На нынешнем этапе приверженность объединительной идее имеет огромное значение. Главная задача - обеспечить необходимые условия для дальнейшего повышения благосостояния наших граждан. Глубоко убежден, что мы сможем придать новую динамику реализации союзного договора, неуклонно следуя принципам равноправия и доверия", - подчеркнул белорусский лидер.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце
01:32Союзное государство
Союзное государство России и Белоруссии
1860013
Обсудить 2
Союзное государствоАлександр ЛукашенкоСоюзное государствоВладимир ПутинБелоруссияРоссияВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Трамп потребовал от Всемирного банка прекратить выдавать кредиты Китаю
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Путин поздравил Лукашенко с юбилеем договора о Союзном государстве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи
Лукашенко оценил темпы интеграции России и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Белоруссия не просит у России дешевый газ, заявил Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин
Путин: работы по прокладке "Северного потока — 2" близки к завершению
Деловой район в Джакарте, Индонезия
Москва и Джакарта подписали договор о сотрудничестве
город Шицзячжуан
Шицзячжуан запустил грузовые поезда в Калужскую область
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Россия рассчитывает на участие итальянской делегации в ПМЭФ-2020
Монета номиналом в два рубля 2016 года, выставленная на продажу на портале бесплатных объявлений Авито
Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей
Монета номиналом в два рубля 2016 года, выставленная на продажу на портале бесплатных объявлений Авито
Житель Петербурга рассказал, где взял монету за миллиард рублей
Заседание Совета министров Союзного государства России и Белоруссии
Медведев и Румас продолжили переговоры в рамках рабочего обеда
Генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Преемница Меркель: убийство в Берлине вредит отношениям с Москвой
Казанский кремль и Кремлевская транспортная дамба
Татарстан и Таиланд намерены расширять сотрудничество
Двухэтажный поезд Карелия на перроне вокзала в Петрозаводске
РЖД вводят новый график движения поездов
Опубликовано видео пуска угрожающей Крымскому мосту украинской ракеты
Появилось видео пуска "угрожающей" Крымскому мосту украинской ракеты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:10Соратник Ельцина рассказал, о чем Крым и Донбасс просили Россию
21:03ФБР считает стрельбу на военной базе во Флориде терактом
21:01В Одинцово полностью ликвидировали пожар в гостинице
20:54В Липецке при пожаре в ангаре погибли два человека
20:53Финская промышленность начнет забастовку в понедельник
20:45Британская разведка рассказала Корбину об "угрозе" со стороны России
20:44В Париже митингующих украинцев с бандеровским флагом забросали яйцами
20:44В Словакии возбудили дело после взрыва газа в жилом доме
20:19В ДНР заявили о трех обстрелах со стороны украинских силовиков
20:16Посол Белоруссии назвал сроки согласования цены на российский газ
20:16Выяснилось, сколько платили россияне за самые дорогие новогодние туры
20:03В Петрозаводске произошел пожар на складе
19:58Порошенко закидали яйцами на митинге в Киеве
19:54Посол рассказал, когда "Белнефтехим" предъявит претензии "Транснефти"
19:39Советник Трампа назвал стрельбу на авиабазе во Флориде терактом
19:39В Наро-Фоминске ликвидировали пожар на автомойке
19:32Собянин исключил расширение границ Москвы
19:25Собянин не планирует побить рекорд Лужкова по пребыванию на посту мэра
19:22Жертвами аварии с микроавтобусом в Оренбуржье стали граждане Киргизии
19:16Умер 21-летний рэпер Juice WRLD
Лента новостейМолния