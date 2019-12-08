В Крыму прошли учения Черноморского флота

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Учения Учения Черноморского флота по навигационной безопасности прошли на Крымском полуострове, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения флота капитан второго ранга Алексей Рулев.

"В Крымской военно-морской базе (ВМБ) Черноморского флота проведено учение по обеспечению навигационной безопасности мероприятий боевой подготовки сил флота и гражданского судоходства в море", - сказал он.

В мероприятии участвовали расчеты радиотехнических постов и постов связи, расположенных на побережье Крыма

По его словам, боевые расчеты постов "осуществили установление визуального и радиоэлектронного контакта с назначенными целями, обеспечили точность, своевременность выдачи данных по надводной обстановке и навигационное ориентирование кораблей, выполняющих поставленные задачи в море".

Рулев уточнил, что участник учений "подтвердили высокую степень готовности и способность выполнять задачи по предназначению".