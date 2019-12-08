В Пентагоне назвали условия предоставления военной помощи Украине

"В прошлый раз министерство поддержало это. Полагаю, что мы поддержим это (предоставление помощи Киеву. — Прим. ред.) и в следующий раз. <…> Но мы всегда должны проверять, как расходуется эта помощь, а также ведется ли борьба с коррупцией", — заявил министр во время выступления в Калифорнии.