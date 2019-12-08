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В Пентагоне назвали условия предоставления военной помощи Украине
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РИА Новости

В Пентагоне назвали условия предоставления военной помощи Украине

08:56 08.12.2019 (обновлено: 15:49 08.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие армии США во время учения Rapid Trident-2019 во Львовской области
Военнослужащие армии США во время учения Rapid Trident-2019 во Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Глава Пентагона Марк Эспер назвал основное условие предоставления военной помощи Украине.
По его словам, деньги будут выделяться, если на Украине продолжится борьба с коррупцией.

"В прошлый раз министерство поддержало это. Полагаю, что мы поддержим это (предоставление помощи Киеву. — Прим. ред.) и в следующий раз. <…> Но мы всегда должны проверять, как расходуется эта помощь, а также ведется ли борьба с коррупцией", — заявил министр во время выступления в Калифорнии.

Эспер напомнил, что Белый дом намерен выделить Украине 250 миллионов долларов на помощь в области безопасности.
Ранее конгрессмен-республиканец Энди Харрис заявил, что военная помощь США будет предоставляться Киеву на постоянной основе.
Президент Украины Владимир Зеленский
4 декабря, 08:00
Украина отравила Америку
714043351
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Марк ЭсперМинистерство обороны СШАУкраина
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