В Пентагоне назвали условия предоставления военной помощи Украине

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Глава Пентагона Марк Эспер назвал основное условие предоставления военной помощи Украине.
По его словам, деньги будут выделяться, если на Украине продолжится борьба с коррупцией.
"В прошлый раз министерство поддержало это. Полагаю, что мы поддержим это (предоставление помощи Киеву. — Прим. ред.) и в следующий раз. <…> Но мы всегда должны проверять, как расходуется эта помощь, а также ведется ли борьба с коррупцией", — заявил министр во время выступления в Калифорнии.
Эспер напомнил, что Белый дом намерен выделить Украине 250 миллионов долларов на помощь в области безопасности.
Ранее конгрессмен-республиканец Энди Харрис заявил, что военная помощь США будет предоставляться Киеву на постоянной основе.
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