Житель Якутска упал в вентиляционную шахту, пытаясь достать валенки

"От жильцов одного из домов по Сергеляхскому шоссе поступило сообщение, что на первом этаже из стены слышны крики о помощи. Выяснилось, что мужчина, находясь в техэтаже 10 этажа, уронил валенки в вентиляционное отверстие. Пытаясь их достать, он провалился, пролетел по вентиляции порядка 28 метров и застрял в районе первого этажа вниз головой", - говорится в сообщении.