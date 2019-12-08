Житель Якутска упал в вентиляционную шахту, пытаясь достать валенки

ЯКУТСК, 8 дек - РИА Новости. Спасатели в Якутске извлекли из стены дома мужчину, провалившегося с 10-го этажа в вентиляционную шахту, он остался жив во многом благодаря упавшим туда ранее валенкам, сообщает региональная служба спасения.
В воскресенье жильцы многоквартирного дома по Сергеляхскому шоссе обратились к спасателям.
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"От жильцов одного из домов по Сергеляхскому шоссе поступило сообщение, что на первом этаже из стены слышны крики о помощи. Выяснилось, что мужчина, находясь в техэтаже 10 этажа, уронил валенки в вентиляционное отверстие. Пытаясь их достать, он провалился, пролетел по вентиляции порядка 28 метров и застрял в районе первого этажа вниз головой", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что мужчина выжил благодаря сужению шахты, кроме того, падение "смягчили упавшие валенки".
Пострадавший передан работникам скорой помощи.