РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Формирующиеся звезды в галактике Большое Магелланово облако
РИА Наука
2019-12-08T16:40+0300
https://ria.ru/20191208/1562113211.html
Ученые выявили три этапа старения человека
https://cdn22.img.ria.ru/images/156212/31/1562123180_0:315:2922:1959_1036x0_80_0_0_9561ca76d69b5f3d5c8b51dc64f2687c.jpg
РИА Новости

Ученые выявили три этапа старения человека

08:32 08.12.2019 (обновлено: 16:40 08.12.2019)
196093
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПожилые женщины отдыхают на скамейке в парке
Пожилые женщины отдыхают на скамейке в парке
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Ученые Стэнфордского университета выяснили, что старение человека проходит в несколько этапов, сообщает портал Nature Medicine.
Специалисты провели анализ белков плазмы крови 4263 человек в возрасте от 18 до 95 лет и обнаружили нелинейные изменения в их структуре в зависимости от возраста испытуемых.
Исследователи пришли к выводу, что основные изменения в белках плазмы крови условно происходят в три этапа: в 34, 60 и 78 лет.
Отмечается, что открытие позволит более эффективно бороться с возрастными заболеваниями.
Порошок куркумы
14 августа, 16:39РИА Наука
Гериатр назвал продукт, который поможет отсрочить деменцию
3393278472566
Обсудить 18
РИА НаукаСтэнфордский университетВ мире
Популярные комментарии
Т.е. пенсию в 34 должны уже начинать платить, потом двойную в 60 и золотой парашют в 78
8 декабря, 10:20
Василий Ушма
000000
А эти все бессмертия ищут? Что есть тело? Хрупкий сосуд наполненный сознанием. А судя по поведению, всего лишь зараженная клетка в теле природы, имеющая своей целью ее разрушить. Рак нельзя победить. Мы и есть раковая клетка в масштабе планеты.
8 декабря, 10:12
Виктор Романенко
4710112229
Рекомендуем
Монета номиналом в два рубля 2016 года, выставленная на продажу на портале бесплатных объявлений Авито
Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей
Двухэтажный поезд Карелия на перроне вокзала в Петрозаводске
РЖД вводят новый график движения поездов
Монета номиналом в два рубля 2016 года, выставленная на продажу на портале бесплатных объявлений Авито
Житель Петербурга рассказал, где взял монету за миллиард рублей
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев напомнил Киеву о словах Путина про Донбасс
Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу Голос
Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу "Голос"
Раковые клетки
Названа ранее неизвестная причина рака
Опубликовано видео пуска угрожающей Крымскому мосту украинской ракеты
Появилось видео пуска "угрожающей" Крымскому мосту украинской ракеты
Научно-исследовательское судно Академик Мстислав Келдыш в Арктике
"Колоссальные риски при бурении". Когда рванет метановая бомба
Зимний закат в Ужурском районе Красноярского края
Депрессивность россиян получила неожиданное объяснение
Заместитель главы администрации Тамбовской области Глеб Чулков
В Тамбове погиб вице-губернатор, находившийся под домашним арестом
Кадры с места ДТП в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде автомобиль сбил десять детей на тротуаре
Посетительница осматривает автомобиль в автосалоне
В России изменят состав сопроводительных документов на машину
Тележка с продуктами в супермаркете
Гастроэнтеролог назвал продукты, разрушающие кишечник
Пожилая пара в Грачевском парке Москвы
Врач назвал три правила "подготовки к старости"
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
Медведев назвал условия заключения газового соглашения с Киевом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:10Соратник Ельцина рассказал, о чем Крым и Донбасс просили Россию
21:03ФБР считает стрельбу на военной базе во Флориде терактом
21:01В Одинцово полностью ликвидировали пожар в гостинице
20:54В Липецке при пожаре в ангаре погибли два человека
20:53Финская промышленность начнет забастовку в понедельник
20:45Британская разведка рассказала Корбину об "угрозе" со стороны России
20:44В Париже митингующих украинцев с бандеровским флагом забросали яйцами
20:44В Словакии возбудили дело после взрыва газа в жилом доме
20:19В ДНР заявили о трех обстрелах со стороны украинских силовиков
20:16Посол Белоруссии назвал сроки согласования цены на российский газ
20:16Выяснилось, сколько платили россияне за самые дорогие новогодние туры
20:03В Петрозаводске произошел пожар на складе
19:58Порошенко закидали яйцами на митинге в Киеве
19:54Посол рассказал, когда "Белнефтехим" предъявит претензии "Транснефти"
19:39Советник Трампа назвал стрельбу на авиабазе во Флориде терактом
19:39В Наро-Фоминске ликвидировали пожар на автомойке
19:32Собянин исключил расширение границ Москвы
19:25Собянин не планирует побить рекорд Лужкова по пребыванию на посту мэра
19:22Жертвами аварии с микроавтобусом в Оренбуржье стали граждане Киргизии
19:16Умер 21-летний рэпер Juice WRLD
Лента новостейМолния