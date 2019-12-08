Площадь пожара в гостинице в Одинцово достигла 800 квадратных метров

Пожар в здании гостиницы "Усадьба Ромашково" в Одинцово

Пожар в здании гостиницы "Усадьба Ромашково" в Одинцово

© Фото : МЧС России Пожар в здании гостиницы "Усадьба Ромашково" в Одинцово

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Трехэтажное здание гостиницы "Усадьба Ромашково" горит на площади 800 квадратных метров в подмосковном Трехэтажное здание гостиницы "Усадьба Ромашково" горит на площади 800 квадратных метров в подмосковном Одинцово , уточняется местонахождение одного человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

"Происходит горение на третьем этаже и мансарды. В 07.58 площадь пожара увеличилась до 800 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на момент начала пожара в здании находились 20 постояльцев и 10 сотрудников персонала. Информация об одном постояльце уточняется.