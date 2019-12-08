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СМИ: в США чиновница требует $47 тысяч за украденные из багажа вещи
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РИА Новости

СМИ: в США чиновница требует $47 тысяч за украденные из багажа вещи

08:22 08.12.2019 (обновлено: 08:23 08.12.2019)
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© Fotolia / Brian JacksonТуристы с чемоданами в аэропорту
Туристы с чемоданами в аэропорту
© Fotolia / Brian Jackson
Туристы с чемоданами в аэропорту. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Высокопоставленная чиновница из администрации президента США Сима Верма потребовала, чтобы ей возместили 47 тысяч долларов за украденные из ее багажа во время рабочей поездки вещи, сообщает в воскресенье издание Politico.
Как следует из документов, полученных изданием, среди украденного были предметы одежды и украшения, в том числе подвеска стоимостью почти 6 тысяч долларов из коллекции дочери президента США Иванки Трамп. Верма, возглавляющая программу Medicare, подала претензию о компенсации в августе 2018 года в департамент здравоохранения и социальных служб США, к которому принадлежит ее ведомство. Департамент возместил Верме 2852 доллара и 40 центов.
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"Совершенно уместно, что руководитель подала иск о потере личного имущества, похищенного во время рабочей командировки, и это не является необычной практикой для федеральных служащих", - приводит издание представителя департамента.
Отмечается, что среди вещей, стоимость которых чиновница попросила вернуть из денег налогоплательщиков, были увлажняющий лосьон за 325 долларов и наушники с шумоподавлением стоимостью 349 долларов.
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