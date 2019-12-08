СМИ: в США чиновница требует $47 тысяч за украденные из багажа вещи

Как следует из документов, полученных изданием, среди украденного были предметы одежды и украшения, в том числе подвеска стоимостью почти 6 тысяч долларов из коллекции дочери президента США Иванки Трамп. Верма, возглавляющая программу Medicare, подала претензию о компенсации в августе 2018 года в департамент здравоохранения и социальных служб США, к которому принадлежит ее ведомство. Департамент возместил Верме 2852 доллара и 40 центов.