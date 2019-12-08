В японской Осаке прошел благотворительный забег Санта-Клаусов

ОСАКА, 8 дек – РИА Новости. Ежегодный благотворительный забег Ежегодный благотворительный забег Санта-Клаусов Osaka Great Santa Run прошел в японском городе Осака , собрав, по предварительным оценкам, около 5 тысяч человек, передает корреспондент РИА Новости.

Несмотря на то, что официально мероприятие носит название забега, на самом деле бежали лишь немногие. Многие жители пришли целыми семьями и даже с грудными детьми в колясках, поэтому большинство собравшихся у замка преодолели дистанцию в 4 километра неспешным шагом.

Отдельное внимание заслужили владельцы собак, для которых мероприятие больше напоминало конкурс на лучший наряд для питомцев: кроме колли и лабрадоров в привычных костюмах Санты, здесь можно было встретить мопсов в специальных колясках для собак, украшенных мишурой и блестками по примеру саней Санта-Клауса.

Нынешний Osaka Great Santa Run стал уже 11-м по счету. Как сообщили корреспонденту РИА Новости организаторы мероприятия, предварительно входные билеты приобрели почти 4,4 тысячи человек. Стоимость участия для взрослого составляла 3000 иен (около 27,6 доллара), а для детей – от 1 до 2 тысяч иен в зависимости от возраста ребенка (9,2 и 18,4 доллара соответственно).