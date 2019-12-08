В Нижнем Новгороде задержали предполагаемого виновника ДТП с детьми

ДТП с пешеходами в Нижнем Новгороде на улице Горького. 7 декабря 2019

© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской области ДТП с пешеходами в Нижнем Новгороде на улице Горького. 7 декабря 2019

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Задержан предполагаемый виновник ДТП с детьми в Нижнем Новгороде, в результате которого погибла женщина, сообщается на Задержан предполагаемый виновник ДТП с детьми в Нижнем Новгороде, в результате которого погибла женщина, сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.

Имя задержанного не сообщается, указывается только возраст — 43 года.

ДТП произошло накануне около 17.30. По имеющимся данным, водитель Toyota, выезжая с прилегающей территории на улице Горького, пересек встречную полосу, создал помехи для движения других машин и столкнулся с припаркованным автомобилем Audi, после чего тот выехал на тротуар и наехал на группу пешеходов, среди которых была группа школьников.

Пострадали 11 девятиклассников, которые шли в театр, двое сопровождавших их учителей и мама одной из школьниц.

Двоих детей осмотрели на месте и отпустили, девятерых детей и трех взрослых с травмами госпитализировали. В больнице одна из женщин — мама девятиклассницы — умерла.

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Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).