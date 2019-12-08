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В Нижнем Новгороде задержали предполагаемого виновника ДТП с детьми
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РИА Новости

В Нижнем Новгороде задержали предполагаемого виновника ДТП с детьми

07:27 08.12.2019 (обновлено: 10:08 08.12.2019)
57939
© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской областиДТП с пешеходами в Нижнем Новгороде на улице Горького. 7 декабря 2019
ДТП с пешеходами в Нижнем Новгороде на улице Горького. 7 декабря 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской области
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Задержан предполагаемый виновник ДТП с детьми в Нижнем Новгороде, в результате которого погибла женщина, сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.
Имя задержанного не сообщается, указывается только возраст — 43 года.
ДТП произошло накануне около 17.30. По имеющимся данным, водитель Toyota, выезжая с прилегающей территории на улице Горького, пересек встречную полосу, создал помехи для движения других машин и столкнулся с припаркованным автомобилем Audi, после чего тот выехал на тротуар и наехал на группу пешеходов, среди которых была группа школьников.
Пострадали 11 девятиклассников, которые шли в театр, двое сопровождавших их учителей и мама одной из школьниц.
Двоих детей осмотрели на месте и отпустили, девятерых детей и трех взрослых с травмами госпитализировали. В больнице одна из женщин — мама девятиклассницы — умерла.
Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
Как заявили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД, автомобиль Toyota принадлежит бывшему сотруднику МВД, но его не было за рулем машины. В ГИБДД сообщили, что ранее водителя лишали прав за управление автомобилем в состоянии опьянения, но срок лишения уже истек. После ДТП он отказался от прохождения медэкспертизы.
ДТП с пешеходами в Нижнем Новгороде на улице Горького. 7 декабря 2019
Вчера, 20:27
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ДТП в Нижнем НовгородеНижний НовгородРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Опять нет Имени, нет Фамилии, авто принадлежит сотруднику МВД, но за рулем был Некто, и был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (раз отказался от экспертизы), потом, правда, адвокаты зацепятся за этот факт, что мол не проходил ( про отказ умолчат), значит был трезв. Задачка с многими неизвестными. Наши правоохранители это могут, сделать из водителя авто подозреваемого, а там, глядишь и знаки приоритета пропадут и дети пьяными окажутся. Опять уйдет от ответственности, раз столько высших чинов на место происшествия приехало.
8 декабря, 08:05
NNikoljamaster80
9000131
****!!! что значит отказался!!! Насильно значит брать! пожизненное - слишком просто за убийство...
8 декабря, 07:37
Екатерина Блинова
7210111
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