Эксперт считает, что КНДР могла начать испытания двигателя к МБР

СЕУЛ, 8 дек – РИА Новости. "Крайне важное" испытание на космодроме Сохэ, о котором в воскресенье сообщила Академия оборонных наук "Крайне важное" испытание на космодроме Сохэ, о котором в воскресенье сообщила Академия оборонных наук КНДР , связано не с подготовкой к запуску новых спутников, а с испытаниями твердотопливного двигателя для межконтинентальных баллистических ракет (МБР), считает профессор Института проблем Дальнего Востока при Университете Кённам ( Южная Корея ) Ким Дон Ёп.

Как пояснил эксперт, в районе Тончханни на западном побережье КНДР, где расположен космодром Сохэ, находятся два разных по назначению объекта: площадка для запусков, с которой с помощью ракет-носителей "Кванмёнсон" и "Ынха" КНДР ранее выводила в космос свои спутники, а также вертикальный стенд для огневых испытаний двигателей. Именно на нем проверялась работа двигательных установок, используемых в северокорейских МБР.

В пятницу телеканал CNN со ссылкой на сотрудника Мидлберрийского института международных исследований Джефри Льюиса уже сообщал, что результаты анализа спутниковых снимков полигона Тончханни говорят о появлении у стенда новых больших контейнеров, что может означать подготовку к возобновлению испытаний.

"У Северной Кореи есть двигатели типа "Пэктусан", называемые "революцией 18 марта" (2017 года, когда состоялось их первое успешное испытание – ред.). Они были использованы во время успешных запусков ракет "Хвасон-14" и "Хвасон-15", которые уже способны долететь до континентальной территории США. Но есть ещё одна вещь – твердотопливные двигатели для запуска МБР", - заявил профессор в комментарии, полученном РИА Новости.

"Двигатели первой ступени "Хвасон-14" и 15 типа "Пэктусан" являются жидкостными. А твердотопливные типа "Пуккыксон" пока что летают на расстояние не более 2-3 тысяч километров. Если Северная Корея проводит испытания ракетных двигателей в Тончханни, то, возможно, следующим шагом будет испытание твердотопливного двигателя для МБР. Это может стать тем самым отличным подарком к Рождеству для США (о котором ранее предупреждал Пхеньян)", - добавил эксперт.

По его словам, значительным преимуществом двигателя на твердом топливе является возможность моментального запуска, но поддержание постоянной тяги в нем является непростой задачей. Поэтому большинству стран, работавших над созданием МБР, потребовалось значительное время на то, чтобы перейти от жидкостных ракетных двигателей к твердотопливным. Однако Северная Корея, вероятно, идет именно этим путем, предположил эксперт.

Профессор напомнил, что после провала саммита в Ханое КНДР открыто взяла на себя обязательство лишь не производить ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет, однако это не касается испытаний двигателей, запуска спутников или баллистических ракет средней и малой дальности.

"Пхеньян неоднократно заявлял, что если США не вернутся на переговоры с новыми расчетами, которые смогут изменить нынешнюю ситуацию, то КНДР в 2020 году пойдет новым путем. И этот новый путь, скорее всего, означает не просто смену внешнеполитического курса. Велика вероятность, что он будет включать в себя качественное и количественное укрепление ядерных сил", - сказал Ким Дон Ёп.