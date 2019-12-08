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Эксперт считает, что КНДР могла начать испытания двигателя к МБР
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РИА Новости

Эксперт считает, что КНДР могла начать испытания двигателя к МБР

07:16 08.12.2019
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© AFP 2019 / PEDRO UGARTEКосмодром "Сохэ" в КНДР
Космодром Сохэ в КНДР
© AFP 2019 / PEDRO UGARTE
СЕУЛ, 8 дек – РИА Новости. "Крайне важное" испытание на космодроме Сохэ, о котором в воскресенье сообщила Академия оборонных наук КНДР, связано не с подготовкой к запуску новых спутников, а с испытаниями твердотопливного двигателя для межконтинентальных баллистических ракет (МБР), считает профессор Института проблем Дальнего Востока при Университете Кённам (Южная Корея) Ким Дон Ёп.
Как пояснил эксперт, в районе Тончханни на западном побережье КНДР, где расположен космодром Сохэ, находятся два разных по назначению объекта: площадка для запусков, с которой с помощью ракет-носителей "Кванмёнсон" и "Ынха" КНДР ранее выводила в космос свои спутники, а также вертикальный стенд для огневых испытаний двигателей. Именно на нем проверялась работа двигательных установок, используемых в северокорейских МБР.
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В пятницу телеканал CNN со ссылкой на сотрудника Мидлберрийского института международных исследований Джефри Льюиса уже сообщал, что результаты анализа спутниковых снимков полигона Тончханни говорят о появлении у стенда новых больших контейнеров, что может означать подготовку к возобновлению испытаний.
"У Северной Кореи есть двигатели типа "Пэктусан", называемые "революцией 18 марта" (2017 года, когда состоялось их первое успешное испытание – ред.). Они были использованы во время успешных запусков ракет "Хвасон-14" и "Хвасон-15", которые уже способны долететь до континентальной территории США. Но есть ещё одна вещь – твердотопливные двигатели для запуска МБР", - заявил профессор в комментарии, полученном РИА Новости.
"Двигатели первой ступени "Хвасон-14" и 15 типа "Пэктусан" являются жидкостными. А твердотопливные типа "Пуккыксон" пока что летают на расстояние не более 2-3 тысяч километров. Если Северная Корея проводит испытания ракетных двигателей в Тончханни, то, возможно, следующим шагом будет испытание твердотопливного двигателя для МБР. Это может стать тем самым отличным подарком к Рождеству для США (о котором ранее предупреждал Пхеньян)", - добавил эксперт.
По его словам, значительным преимуществом двигателя на твердом топливе является возможность моментального запуска, но поддержание постоянной тяги в нем является непростой задачей. Поэтому большинству стран, работавших над созданием МБР, потребовалось значительное время на то, чтобы перейти от жидкостных ракетных двигателей к твердотопливным. Однако Северная Корея, вероятно, идет именно этим путем, предположил эксперт.
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Профессор напомнил, что после провала саммита в Ханое КНДР открыто взяла на себя обязательство лишь не производить ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет, однако это не касается испытаний двигателей, запуска спутников или баллистических ракет средней и малой дальности.
"Пхеньян неоднократно заявлял, что если США не вернутся на переговоры с новыми расчетами, которые смогут изменить нынешнюю ситуацию, то КНДР в 2020 году пойдет новым путем. И этот новый путь, скорее всего, означает не просто смену внешнеполитического курса. Велика вероятность, что он будет включать в себя качественное и количественное укрепление ядерных сил", - сказал Ким Дон Ёп.
"Поскольку ответных мер США не наблюдается, у КНДР не будет причин уничтожать ракетный полигон Тончханни и ядерный комплекс Йонбён, как договорились Север и Юг в статье 5 Пхеньянской декларации. Более того, Пхеньян будет всячески демонстрировать, как США недооценили значение предлагавшегося на переговорах в Ханое закрытия Йонбёна. Северная Корея, конечно, устно говорила США, что закроет Тончханни и Йонбён, но официально об этом никто не договаривался. И если уж считать по количеству не соблюденных устных обещаний, то тут США явно впереди", - подчеркнул эксперт.
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ПхеньянКНДРВ мире
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