Пушков развеял "миф счастья с ЕС" после незаконной акции в Минске

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter несанкционированные акции белорусской оппозиции, которые завершились в субботу в Минске.
Протестующие выразили недовольство углублением интеграции с Россией и выступили против подписания дорожных карт. По их мнению, это может повлечь "утрату суверенитета" Белоруссии.
Сенатор сравнил действия оппозиционеров с "торговлей воздухом пустых надежд".
"Зовут в ЕС, но это миф. Миф счастья с ЕС уже отвергнут и опытом Украины, и Грузии, и Молдавии. В ЕС срезают бюджет на 2021-2027 годы — денег нет даже на Литву с Латвией. Какая интеграция?" — отметил Пушков.
Оппозиционные акции были приурочены ко встрече президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи. Переговоры посвящены отношениям двух стран в рамках Союзного государства и подготовке к подписанию 31 интеграционной дорожной карты в различных сферах.
Ранее Лукашенко в обращении к белорусским парламентариям подверг критике заявления оппозиции о том, что власти "сдают" независимость, идя на интеграцию с Россией. Президент отмечал, что Минск и Москва не ведут диалог по политическим вопросам, например о создании единого парламента.