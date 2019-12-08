Пушков развеял "миф счастья с ЕС" после незаконной акции в Минске

"Зовут в ЕС, но это миф. Миф счастья с ЕС уже отвергнут и опытом Украины, и Грузии, и Молдавии. В ЕС срезают бюджет на 2021-2027 годы — денег нет даже на Литву с Латвией. Какая интеграция?" — отметил Пушков.