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Пушков развеял "миф счастья с ЕС" после незаконной акции в Минске
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РИА Новости

Пушков развеял "миф счастья с ЕС" после незаконной акции в Минске

06:10 08.12.2019 (обновлено: 13:03 08.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 11 июля 2019
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter несанкционированные акции белорусской оппозиции, которые завершились в субботу в Минске.
Протестующие выразили недовольство углублением интеграции с Россией и выступили против подписания дорожных карт. По их мнению, это может повлечь "утрату суверенитета" Белоруссии.
Сенатор сравнил действия оппозиционеров с "торговлей воздухом пустых надежд".

"Зовут в ЕС, но это миф. Миф счастья с ЕС уже отвергнут и опытом Украины, и Грузии, и Молдавии. В ЕС срезают бюджет на 2021-2027 годы — денег нет даже на Литву с Латвией. Какая интеграция?" — отметил Пушков.

Оппозиционные акции были приурочены ко встрече президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи. Переговоры посвящены отношениям двух стран в рамках Союзного государства и подготовке к подписанию 31 интеграционной дорожной карты в различных сферах.
Ранее Лукашенко в обращении к белорусским парламентариям подверг критике заявления оппозиции о том, что власти "сдают" независимость, идя на интеграцию с Россией. Президент отмечал, что Минск и Москва не ведут диалог по политическим вопросам, например о создании единого парламента.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии
Вчера, 08:00Союзное государство
Союз с ценами врозь. Что мешает интеграции России и Белоруссии
68338881055
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Александр ЛукашенкоАлексей ПушковВладимир ПутинМоскваМинскБелоруссияРоссияВ мире
Популярные комментарии
1) Проблема всегда и везде в одном: три сотни громко орут и кидают камни, а народ угрюмо молчит по хатам. В итоге эти три сотни делают переворот и начинают командовать народом.
8 декабря, 11:13
Von Stirliz
29533419
Я так понимаю любая акция, не в поддержку действующей власти, незаконна😁😁😁😁
8 декабря, 07:45
ניכ צאר
14620162
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