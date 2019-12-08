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КНДР сообщила об успешном проведении "важного" испытания на космодроме
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РИА Новости

КНДР сообщила об успешном проведении "важного" испытания на космодроме

05:33 08.12.2019 (обновлено: 06:04 08.12.2019)
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© AP Photo / David GuttenfelderСеверокорейский военнослужащий на космодроме Сохэ в провинции Пхёнан-Пукто, КНДР
Северокорейский военнослужащий на космодроме Сохэ в провинции Пхёнан-Пукто, КНДР
© AP Photo / David Guttenfelder
СЕУЛ, 8 дек — РИА Новости. В КНДР в субботу успешно провели "крайне важное" испытание на космодроме Сохэ, которое сможет повлиять на стратегическое положение страны, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

"Академия оборонных наук КНДР представила результаты успешного проведения этого важного испытания Центральному комитету Трудовой партии КНДР. Результаты этого испытания в скором будущем в очередной раз могут оказать существенное влияние на изменение стратегического положения КНДР", — говорится в сообщении.

В этот день, 7 декабря, лидеры США и Республики Корея Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин провели первые за семь месяцев получасовые телефонные переговоры, детально обсудив различные пути по достижению прогресса в деле установления мира на Корейском полуострове. Они отметили необходимость проведения в ближайшее время консультаций на высшем уровне и согласились созваниваться в любой момент, когда это потребуется.
Ранее КНДР объявляла о заседании центрального комитета Трудовой партии Кореи в конце декабря, на котором будут приняты важные решения "в связи с изменившейся ситуацией в стране и мире". В последние месяцы официальный Пхеньян все чаще напоминает, что в конце года истекает отведенный США срок, за который Вашингтон должен представить КНДР новые предложения по урегулированию ситуации на Корейском полуострове.
По мнению северокорейского МИД, Пхеньян уже достаточно шел навстречу США. И если теперь Вашингтон не сделает ответных шагов, то получит соответствующий "подарок на Рождество".
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Мун Чжэ ИнДональд ТрампПхеньянКНДРВ мире
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