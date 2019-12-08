КНДР сообщила об успешном проведении "важного" испытания на космодроме

"Академия оборонных наук КНДР представила результаты успешного проведения этого важного испытания Центральному комитету Трудовой партии КНДР. Результаты этого испытания в скором будущем в очередной раз могут оказать существенное влияние на изменение стратегического положения КНДР", — говорится в сообщении.

Ранее КНДР объявляла о заседании центрального комитета Трудовой партии Кореи в конце декабря, на котором будут приняты важные решения "в связи с изменившейся ситуацией в стране и мире". В последние месяцы официальный Пхеньян все чаще напоминает, что в конце года истекает отведенный США срок, за который Вашингтон должен представить КНДР новые предложения по урегулированию ситуации на Корейском полуострове.