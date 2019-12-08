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На Американском Самоа власти закрыли школы из-за вспышки кори
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РИА Новости

На Американском Самоа власти закрыли школы из-за вспышки кори

05:26 08.12.2019
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© Flickr / sarah|roseБерега Самоа
Берега Самоа
© Flickr / sarah|rose
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Власти Американского Самоа закрыли школы и запретили проведение общественных мероприятий из-за вспышки кори, говорится в сообщении департамента здравоохранения территории.
"Все школы (частные и государственные), центры дошкольного образования и детские сады будут закрыты на следующей неделе в понедельник, 9 декабря, до последующих распоряжений. Все публичные мероприятия, за исключением церковных служб, запрещены до дальнейших уведомлений", - сообщил департамент в Facebook.
Местная радиостанция 93KHJ сообщает, что зафиксировано 9 случаев заболевания корью.
Правительство соседнего Самоа ранее ввело режим чрезвычайного положения в стране на два дня из-за эпидемии кори. Число жертв эпидемии кори на Самоа достигло 65 человек, всего зафиксировано более 4,4 тысячи случаев заболевания. Власти страны начали массовую вакцинацию.
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