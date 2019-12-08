На Американском Самоа власти закрыли школы из-за вспышки кори

"Все школы (частные и государственные), центры дошкольного образования и детские сады будут закрыты на следующей неделе в понедельник, 9 декабря, до последующих распоряжений. Все публичные мероприятия, за исключением церковных служб, запрещены до дальнейших уведомлений", - сообщил департамент в Facebook.