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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-08T05:13+0300
https://ria.ru/20191208/1562112133.html
В Сирии военные России и Турции совершили поездку по ключевой трассе
https://cdn24.img.ria.ru/images/156070/91/1560709176_0:38:2000:1163_1036x0_80_0_0_190575ec595ab0c1118c926e29d4d66a.jpg
РИА Новости

В Сирии военные России и Турции совершили поездку по ключевой трассе

05:13 08.12.2019
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© Sputnik / Sertac KayarТретий совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
Третий совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
© Sputnik / Sertac Kayar
АЙН-ИССА (Сирия), 8 дек - РИА Новости. Представители командования российской группировки войск в Сирии и глава координационного центра дивизионный генерал ВС Турции Эрхан Узун совершили совместную поездку по стратегически важной трассе М-4 Хасеке - Алеппо от населенного пункта Айн-Исса до населенного пункта Телль-Тамера, передает корреспондент РИА Новости.
Сейчас трасса М-4 является границей между между подразделениями турецких и сирийских военных.
Совместная поездка была совершена в целях закрепления договоренностей, достигнутых в рамках меморандума о взаимопонимании между РФ и Турцией от 22 октября.
Российские и турецкие военные проконтролировали отвод войск от трассы М-4, определили места выставления турецких и сирийских постов контроля за магистралью. Кроме того, был проинспектирован ход разминирования элеваторов в районах Алия и Тель-Тамер, а также запуск электрической подстанции в районе палаточного лагеря беженцев Мабрук, расположенного на севере Сирии между городами Рас-эль-Айн и Телль-эль-Абьяд.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
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В результате поездки обе стороны остались удовлетворены реализацией договоренностей и выразили уверенность, что совместная работа приведет к стабилизации обстановки на севере Сирии и принесет мир на эту землю.
Девятого октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. США ввели санкции против Анкары, но отозвали их после того, как вице-президент Майк Пенс объявил о договоренностях о перемирии с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Частью договоренности было создание зоны безопасности к югу от сирийско-турецкой границы, которую будет контролировать Анкара.
Президенты России и Турции 22 октября на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. В соответствии с документом, российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности.
Карта российско-турецких договорённостей по Сирии
23 октября, 20:46
Новые российско-турецкие договоренности по Сирии
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Война в СирииВойна в СирииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ТурцияСирияРоссияВ мире
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