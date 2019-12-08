В Сирии военные России и Турции совершили поездку по ключевой трассе

АЙН-ИССА (Сирия), 8 дек - РИА Новости. Представители командования Представители командования российской группировки войск в Сирии и глава координационного центра дивизионный генерал ВС Турции Эрхан Узун совершили совместную поездку по стратегически важной трассе М-4 Хасеке - Алеппо от населенного пункта Айн-Исса до населенного пункта Телль-Тамера, передает корреспондент РИА Новости.

Сейчас трасса М-4 является границей между между подразделениями турецких и сирийских военных.

Совместная поездка была совершена в целях закрепления договоренностей, достигнутых в рамках меморандума о взаимопонимании между РФ и Турцией от 22 октября.

Российские и турецкие военные проконтролировали отвод войск от трассы М-4, определили места выставления турецких и сирийских постов контроля за магистралью. Кроме того, был проинспектирован ход разминирования элеваторов в районах Алия и Тель-Тамер, а также запуск электрической подстанции в районе палаточного лагеря беженцев Мабрук, расположенного на севере Сирии между городами Рас-эль-Айн и Телль-эль-Абьяд.

В результате поездки обе стороны остались удовлетворены реализацией договоренностей и выразили уверенность, что совместная работа приведет к стабилизации обстановки на севере Сирии и принесет мир на эту землю.

Девятого октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. США ввели санкции против Анкары, но отозвали их после того, как вице-президент Майк Пенс объявил о договоренностях о перемирии с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Частью договоренности было создание зоны безопасности к югу от сирийско-турецкой границы, которую будет контролировать Анкара.