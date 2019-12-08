В ФРГ заявили, что нужно учитывать восприятие России в Польше и Балтии

"Я замечаю, что в странах Балтии и Польше совершенно другое восприятие России. Россия неоднократно нарушала там воздушное пространство, ведет дезинформационные кампании. Мы не должны просто отмахиваться от опыта этих стран", — заявила Крамп-Карренбауэр.