В ФРГ заявили, что нужно учитывать восприятие России в Польше и Балтии

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Германии при выстраивании собственной политики стоит учитывать восприятие России в Польше и странах Балтии, заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью изданию Bild.
Министр прокомментировала "наивное", по словам издания, отношение Германии к России, напомнив об опыте Польши и Прибалтики.
"Я замечаю, что в странах Балтии и Польше совершенно другое восприятие России. Россия неоднократно нарушала там воздушное пространство, ведет дезинформационные кампании. Мы не должны просто отмахиваться от опыта этих стран", — заявила Крамп-Карренбауэр.
Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из Прибалтийских стран и Польши. При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.
Также российская сторона неоднократно заявляла, что все полеты ее самолетов выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.
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