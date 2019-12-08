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В ФРГ заявили, что нужно учитывать восприятие России в Польше и Балтии
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РИА Новости

В ФРГ заявили, что нужно учитывать восприятие России в Польше и Балтии

04:52 08.12.2019 (обновлено: 16:34 08.12.2019)
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© AP Photo / Michael SohnГенеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр
© AP Photo / Michael Sohn
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Германии при выстраивании собственной политики стоит учитывать восприятие России в Польше и странах Балтии, заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью изданию Bild.
Министр прокомментировала "наивное", по словам издания, отношение Германии к России, напомнив об опыте Польши и Прибалтики.

"Я замечаю, что в странах Балтии и Польше совершенно другое восприятие России. Россия неоднократно нарушала там воздушное пространство, ведет дезинформационные кампании. Мы не должны просто отмахиваться от опыта этих стран", — заявила Крамп-Карренбауэр.

Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из Прибалтийских стран и Польши. При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.
Также российская сторона неоднократно заявляла, что все полеты ее самолетов выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.
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Аннегрет Крамп-КарренбауэрБалтияПрибалтикаПольшаГерманияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Боже каким местом думали при выборе мин.обороны!???
8 декабря, 06:49
Николай Егоров
2410000
Тем же, как каким и когда выбирали предыдущего министра обороны - гинеколога.
8 декабря, 08:28
katac86 Смирнов Александр
1730000
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