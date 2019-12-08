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Культура
2019-12-08T04:44+0300
https://ria.ru/20191208/1562112010.html
Милонов рассказал об опасности Бузовой
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РИА Новости

Милонов рассказал об опасности Бузовой

04:44 08.12.2019
19197
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ рассказал о негативном влиянии Ольги Бузовой на подрастающее поколение.
По его словам, певица подает плохой пример молодежи. На вопрос ведущей Леры Кудрявцевой, почему он так считает, Милонов произнес: "Она поет".
Телеведущая возразила, что Бузова сделала "головокружительную" карьеру, зарабатывает деньги и содержит семью.
"Гениально зарабатывает деньги, потому что я не знаю, на чем. У вас сидел в стразах Прохор Шаляпин – он всяко лучше нее поет и зарабатывает меньше, чем она", – язвительно ответил Милонов.
Ранее Виталий Милонов резко отозвался о популярности Ольги Бузовой, заявив, что "излечить певицу от поклонения нравственным фекалиям очень сложно".
Певица Ольга Бузова
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КультураШоу-бизнесВиталий МилоновГосдума РФОльга БузоваОбщество
Популярные комментарии
А он прав. И дело не в том, что публика это выбирает, а в том, что публике это навязывают. Ну и, как-то, покрасивее надо быть для эстрады то.
8 декабря, 07:19
dejavu_2001
4100003
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