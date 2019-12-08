В Роструде объяснили, кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск

"Ненормированный рабочий день — особый режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени. И слово "эпизодически" здесь — ключевое", — объяснили в ведомстве.