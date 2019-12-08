В Роструде объяснили, кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Дополнительный оплачиваемый отпуск на срок не менее чем три дня полагается сотрудникам, у которых установлен ненормированный рабочий день, пишет "Российская газета" со ссылкой на Роструд.
"Ненормированный рабочий день — особый режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени. И слово "эпизодически" здесь — ключевое", — объяснили в ведомстве.
В Роструде подчеркнули, что контролирующие и судебные органы могут расценить систематическую работу дольше продолжительности обычного трудового дня как сверхурочную, за которую полагается компенсация.
Помимо этого, при ненормированном рабочем дне сотрудники на общих основаниях освобождаются от работы в выходные и праздничные дни, уточнили в ведомстве.