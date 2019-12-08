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2019-12-08T13:58+0300
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В Роструде объяснили, кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск
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РИА Новости

В Роструде объяснили, кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск

04:31 08.12.2019 (обновлено: 13:58 08.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир ВяткинТуристы загорают на пирсе в Анталье
Туристы загорают на пирсе в Анталье
© РИА Новости / Владимир Вяткин
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Дополнительный оплачиваемый отпуск на срок не менее чем три дня полагается сотрудникам, у которых установлен ненормированный рабочий день, пишет "Российская газета" со ссылкой на Роструд.

"Ненормированный рабочий день — особый режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени. И слово "эпизодически" здесь — ключевое", — объяснили в ведомстве.

В Роструде подчеркнули, что контролирующие и судебные органы могут расценить систематическую работу дольше продолжительности обычного трудового дня как сверхурочную, за которую полагается компенсация.
Помимо этого, при ненормированном рабочем дне сотрудники на общих основаниях освобождаются от работы в выходные и праздничные дни, уточнили в ведомстве.
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отпускаРострудРоссияОбщество
Популярные комментарии
Эпизодически это сколько? раз в год, раз в месяц, раз в неделю, раз в день? на сколько часов -2,4,10,24?? бредовая формулировка, и работодатель использует ее и работника как хочет. Тобишь каждый день одно и то же до20:00 с формулировкой у тебя же ненормированный день то рабочий...
8 декабря, 08:53
МММиха Морозоффф
2400000
в ТК нужно дать четкое определение ненормированного рабочего дня, иначе все трактуют как хотят. Ни кто не может сказать "эпизодически" это какая конкретно цифра, даже в университеты различные обращался - нет четкого определения, это просто лазейка, что экплуатировать людей.
8 декабря, 10:32
МММиха Морозоффф
1500000
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