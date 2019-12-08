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Большинство российских банков не стали запускать "новогодние" вклады
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РИА Новости

Большинство российских банков не стали запускать "новогодние" вклады

04:13 08.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВ отделении "Промсвязьбанка" в Москве
В отделении Промсвязьбанка в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Большинство российских банков не стали запускать приуроченные к Новому году сезонные вклады с повышенными ставками, следует из опроса РИА Новости крупнейших российских банков и информации на их сайтах.
Так, среди банков из топ-35 рейтинга РИА Новости только девять кредитных организаций ввели новогодние вклады. Сбербанк со 2 декабря запустил два сезонных вклада с повышенными ставками: по вкладу "Новогодний бонус" ставка может достигать 5,25%, а по вкладу "Выгодный старт" - 5,85%. Московский кредитный банк также в понедельник ввел для частных клиентов "Новогодние мечты", который сочетает срочный банковский вклад и индивидуальный инвестиционный счет, а его доходность составляет 7,7% годовых.
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Совкомбанк предлагает клиентам "зимний" вклад с максимальной доходностью в 7,3%, "Почта банк" запустил новогодний вклад под 6,2% годовых, а банк "Россия" - срочный депозит со ставкой до 5,5%. Клиенты "Всероссийского банка развития регионов" могут оформить праздничный вклад со ставкой в 6,15%, а вкладчики банка "Санкт-Петербург" имеют возможность при открытии депозита онлайн получить ставку в 6,5%. Наконец, самым щедрым оказался Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР), который по случаю Нового года предлагает максимальную ставку по вкладу в 8,5%.
Еще три банка предвосхитили события и запустили специальные предложения задолго до праздников. ВТБ еще в середине ноября предложил клиентам вклад "Время роста" с максимальной ставкой 7,5%, а Альфа-банк в начале октября запустил вклад "Еще выше" со ставкой до 6,4% годовых. Директор департамента розничных продуктов "СМП Банка" Алена Тузова заявила, что банк в ноябре предложил клиентам сезонный вклад "Чемпион" с повышенной ставкой до 6,7%, поэтому других изменений в линейку депозитов не планируется.
Остальные же 23 кредитные организации пока не предложили клиентам праздничные вклады, свидетельствует информация на их сайтах. Некоторые из них рассказали РИА Новости, что у них вовсе таких планов нет.
Например, в "Абсолют банке" заявили, что ставка по действующим вкладам кредитной организации в данный момент находится на уровне сезонных предложений других банков, поэтому специальных акций не планируется. Об отсутствии намерений запускать к Новому году акционные ставки по рублевым вкладам заявил и руководитель развития пассивных и комиссионных продуктов банка "Ак Барс" Юрий Соколов. Не стоит ожидать новых вкладов в преддверии нового года и клиентам "Юникредит банка", а также банка "Дом.РФ", заявили в пресс-службах кредитных организаций.
Экономический анализ
Вчера, 05:18
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