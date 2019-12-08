Большинство российских банков не стали запускать "новогодние" вклады

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Большинство российских банков не стали запускать приуроченные к Новому году сезонные вклады с повышенными ставками, следует из опроса РИА Новости крупнейших российских банков и информации на их сайтах.

Остальные же 23 кредитные организации пока не предложили клиентам праздничные вклады, свидетельствует информация на их сайтах. Некоторые из них рассказали РИА Новости, что у них вовсе таких планов нет.

Например, в "Абсолют банке" заявили, что ставка по действующим вкладам кредитной организации в данный момент находится на уровне сезонных предложений других банков, поэтому специальных акций не планируется. Об отсутствии намерений запускать к Новому году акционные ставки по рублевым вкладам заявил и руководитель развития пассивных и комиссионных продуктов банка "Ак Барс" Юрий Соколов. Не стоит ожидать новых вкладов в преддверии нового года и клиентам "Юникредит банка", а также банка "Дом.РФ", заявили в пресс-службах кредитных организаций.