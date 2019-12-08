Эксперт оценил шансы российских кинокартин на "Золотом глобусе"

Премия "Золотой глобус" ежегодно присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. Номинантов объявят 9 декабря, впервые от России на номинацию в категории "Лучший фильм на иностранном языке" претендуют сразу шесть картин: "Дылда" Кантемира Балагова, "Кадиш" Константина Фама, "Бык" Бориса Акопова, "Спасти Ленинград" Алексея Козлова, "Странники терпенья" Владимира Аленикова, "Дикая лига" Андрея Богатырёва и Арта Камачо.

Хорошие шансы

По словам Невского, в этом году члены жюри выбирали пять номинантов в категории "Лучший фильм на иностранном языке" из 97 претендентов.

"Как вы понимаете, я не могу говорить о фаворитах, хотя не скрою, что многие фильмы этого года произвели на меня очень хорошее впечатление, и я имею в виду не только российские", — сказал он.

Продюсер отметил, что многие СМИ в США сейчас действительно не проявляют к России дружественных чувств, но его коллеги по ассоциации — настоящие профессионалы и объективно оценивают каждый фильм, не обращая особого внимания на то, в какой стране он снят.

"Думаю, что хорошие шансы на номинацию у картины "Паразиты" из Южной Кореи, а из наших - у "Дылды" и "Спасти Ленинград", — сказал Невский.

Инициатива создателей

Как рассказал Невский, количество картин, которые выдвигаются от одной страны на "Золотой Глобус", не ограничено, продюсеры самостоятельно могут подать заявку на участие в течение года, о чем он упоминал на рабочей встрече с министром культуры РФ Владимиром Мединским в мае.

Фильм должен соответствовать определенным критериям, уточнил эксперт, к примеру, выйти в кинотеатральный прокат в своей стране.

"Я голосую за присуждение "Золотых глобусов" с 2003 года и не припоминаю, чтобы шесть картин из нашей страны участвовало в борьбе за номинации. Но не стоит пока воспринимать это как "победу отечественного кино", ведь, как я уже объяснил, для подачи заявки на участие не нужно ничего, кроме инициативы создателей фильма", — пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что такое число желающих попасть в номинацию "Золотого глобуса" можно объяснить, в частности, тем, что все больше российских продюсеров задумывается о международном прокате своих фильмов.

"При этом они понимают, что русскоязычное кино можно продать по всему миру лишь в том случае, если оно побеждает на крупных фестивалях или получает номинации/награды на "Золотом глобусе" или "Оскаре", — подчеркнул Невский.