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2019-12-08T04:08+0300
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Эксперт оценил шансы российских кинокартин на "Золотом глобусе"
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РИА Новости

Эксперт оценил шансы российских кинокартин на "Золотом глобусе"

04:07 08.12.2019 (обновлено: 04:08 08.12.2019)
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© Фото : из архива Александра НевскогоЭксперт оценил шансы российских картин на попадание в номинацию "Золотого глобуса"
Эксперт оценил шансы российских картин на попадание в номинацию Золотого глобуса
© Фото : из архива Александра Невского
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Жюри американской премии "Золотой глобус" объективно оценивает все картины, вне зависимости от того, в какой стране они сняты, из российских претендентов шансы на попадание в номинацию имеют "Дылда" Кантемира Балагова и "Спасти Ленинград" Алексея Козлова, заявил РИА Новости член Ассоциации зарубежной прессы Голливуда (Hollywood Foreign Press Association), продюсер и актер Александр Невский.
Премия "Золотой глобус" ежегодно присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. Номинантов объявят 9 декабря, впервые от России на номинацию в категории "Лучший фильм на иностранном языке" претендуют сразу шесть картин: "Дылда" Кантемира Балагова, "Кадиш" Константина Фама, "Бык" Бориса Акопова, "Спасти Ленинград" Алексея Козлова, "Странники терпенья" Владимира Аленикова, "Дикая лига" Андрея Богатырёва и Арта Камачо.

Хорошие шансы

По словам Невского, в этом году члены жюри выбирали пять номинантов в категории "Лучший фильм на иностранном языке" из 97 претендентов.
"Как вы понимаете, я не могу говорить о фаворитах, хотя не скрою, что многие фильмы этого года произвели на меня очень хорошее впечатление, и я имею в виду не только российские", — сказал он.
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Продюсер отметил, что многие СМИ в США сейчас действительно не проявляют к России дружественных чувств, но его коллеги по ассоциации — настоящие профессионалы и объективно оценивают каждый фильм, не обращая особого внимания на то, в какой стране он снят.
"Думаю, что хорошие шансы на номинацию у картины "Паразиты" из Южной Кореи, а из наших - у "Дылды" и "Спасти Ленинград", — сказал Невский.

Инициатива создателей

Как рассказал Невский, количество картин, которые выдвигаются от одной страны на "Золотой Глобус", не ограничено, продюсеры самостоятельно могут подать заявку на участие в течение года, о чем он упоминал на рабочей встрече с министром культуры РФ Владимиром Мединским в мае.
Фильм должен соответствовать определенным критериям, уточнил эксперт, к примеру, выйти в кинотеатральный прокат в своей стране.
"Я голосую за присуждение "Золотых глобусов" с 2003 года и не припоминаю, чтобы шесть картин из нашей страны участвовало в борьбе за номинации. Но не стоит пока воспринимать это как "победу отечественного кино", ведь, как я уже объяснил, для подачи заявки на участие не нужно ничего, кроме инициативы создателей фильма", — пояснил собеседник агентства.
Он отметил, что такое число желающих попасть в номинацию "Золотого глобуса" можно объяснить, в частности, тем, что все больше российских продюсеров задумывается о международном прокате своих фильмов.
"При этом они понимают, что русскоязычное кино можно продать по всему миру лишь в том случае, если оно побеждает на крупных фестивалях или получает номинации/награды на "Золотом глобусе" или "Оскаре", — подчеркнул Невский.
77-я церемония вручения наград премии "Золотой глобус" пройдет 5 января 2020 года в Лос-Анджелесе.
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