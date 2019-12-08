Шепелев гавкнул в ответ на подозрения в избиении сына

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Телеведущий Дмитрий Шепелев гавкнул в ответ на подозрение пользовательницы инстаграма в том, что тот избивает собственного сына.
Ранее Шепелев опубликовал видео, где рассказал одну из семейных историй. В ролике он в очередной раз снялся в одиночку, после чего некоторые из юзеров высказали опасения.
"Страшно, что сына не показывает. Вдруг он побитый или еще что-то. Так-то папа любитель выставлять себя, но не сына", — отметила ta_mara3910.
В ответ телеведущий написал коротко: "Гав".
"А почему не прикрепляете видео ко всем событиям прекрасного отца?" — спросила iliyailliemmanuilovna.
На это Шепелев заявил, что "подогревает интерес".
"Понятно, зачем подогреваю интерес, чтобы потом продать подороже, как вы сразу не догадались?! Чтобы такие вот любопытные разводили вонь о том, что я ребенком торгую. Давайте я за вас все напишу, я вас насквозь вижу", — сказал он.
Ряд подписчиков Шепелева вступились за него и подвергли сомнению идею, что он мог кого-то избивать, тем более собственного ребенка.