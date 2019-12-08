Шепелев гавкнул в ответ на подозрения в избиении сына

"Понятно, зачем подогреваю интерес, чтобы потом продать подороже, как вы сразу не догадались?! Чтобы такие вот любопытные разводили вонь о том, что я ребенком торгую. Давайте я за вас все напишу, я вас насквозь вижу", — сказал он.