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2019-12-08T11:41+0300
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Шепелев гавкнул в ответ на подозрения в избиении сына
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РИА Новости

Шепелев гавкнул в ответ на подозрения в избиении сына

04:01 08.12.2019 (обновлено: 11:41 08.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТелеведущий Дмитрий Шепелев
Телеведущий Дмитрий Шепелев
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Телеведущий Дмитрий Шепелев гавкнул в ответ на подозрение пользовательницы инстаграма в том, что тот избивает собственного сына.
Ранее Шепелев опубликовал видео, где рассказал одну из семейных историй. В ролике он в очередной раз снялся в одиночку, после чего некоторые из юзеров высказали опасения.
"Страшно, что сына не показывает. Вдруг он побитый или еще что-то. Так-то папа любитель выставлять себя, но не сына", — отметила ta_mara3910.
В ответ телеведущий написал коротко: "Гав".
Телеведущий Дмитрий Шепелев
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"А почему не прикрепляете видео ко всем событиям прекрасного отца?" — спросила iliyailliemmanuilovna.
На это Шепелев заявил, что "подогревает интерес".
"Понятно, зачем подогреваю интерес, чтобы потом продать подороже, как вы сразу не догадались?! Чтобы такие вот любопытные разводили вонь о том, что я ребенком торгую. Давайте я за вас все напишу, я вас насквозь вижу", — сказал он.
Ряд подписчиков Шепелева вступились за него и подвергли сомнению идею, что он мог кого-то избивать, тем более собственного ребенка.
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24426101078
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домашнее насилиеШоу-бизнесДмитрий ШепелевБелоруссияРоссияОбщество
Популярные комментарии
Медийным персонам иногда стоит задуматься, что они пишут в интернетах, тем более Шепелеву, который так настойчиво пытается изобразить из себя невинного ягненка.
8 декабря, 04:38
Європейський експерт
1200008
Ребёнок должен быть в семье, а не на медийном пространстве. Правильно, что не показывает, и милые истории не стоит публиковать. Беречь ребёнка надо.
8 декабря, 05:50
Галина Белова
1300001
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