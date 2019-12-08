Израильская армия заявила, что атаковала объекты ХАМАС

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Израильская армия заявила, что атаковала цели ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракеты, выпущенные по израильской территории.
"Три ракеты были выпущены ранее из сектора Газа по городам Израиля. В ответ истребители армии обороны Израиля и боевые вертолеты нанесли удары по нескольким террористическим объектам ХАМАС в секторе Газа", — говорится в сообщении армии в Twitter.
Ранее армейская пресс-служба сообщила, что израильские военные засекли пуск трех ракет из сектора Газа и сбили две из них. Обстрел активировал сирены тревоги в нескольких приграничных поселках и городе Сдероте, где живут около 25 тысяч человек.
С середины ноября, когда израильские ВВС ликвидировали командира "Исламского джихада" в Газе Бахи Абу аль-Ата, на границах анклава обострилось противостояние палестинских вооруженных формирований с израильской армией.
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