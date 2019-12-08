Израильская армия заявила, что атаковала объекты ХАМАС

Ранее армейская пресс-служба сообщила, что израильские военные засекли пуск трех ракет из сектора Газа и сбили две из них. Обстрел активировал сирены тревоги в нескольких приграничных поселках и городе Сдероте, где живут около 25 тысяч человек.