В Мексике желающий справить нужду мужчина убил упрекнувших его людей

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Мужчина открыл стрельбу в Мужчина открыл стрельбу в столице Мексики после того, как ему сделали замечание жильцы дома, где он решил справить нужду, в результате четыре человека погибли и двое получили ранения, сообщает министерство общественной безопасности Мексики

Как сообщает министерство в Twitter, полицейские получили сообщения о выстрелах в здании в историческом центре города. Приехав на место происшествия, они обнаружили вооруженного мужчину и тела четырех человек.

"Один из сотрудников потребовал, чтобы предполагаемый преступник бросил оружие, однако тот проигнорировал это и открыл огонь, поэтому полицейский отразил атаку и ликвидировал нападавшего", - говорится в сообщении.

Добавляется, что "прибывшие на место врачи засвидетельствовали смерть нападавшего и ещё двух человек". Ещё троих направили в больницы, однако один из пострадавших скончался в машине скорой помощи.

Как сообщают полиция, преступник зашел в здание недалеко от резиденции президента для "отправления своих физиологических потребностей", что не понравилось двум жильцам, которые сделали ему замечание. В ответ мужчина открыл огонь.