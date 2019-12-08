Исследование показало, какой алкоголь россияне покупают к Новому году

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Россияне к Россияне к Новому году покупают пива больше, чем шампанского и вина, а водка даже не входит в тройку самых популярных новогодних напитков, показало исследование российского сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods, имеющееся в распоряжении РИА Новости.

"Шампанское — традиционно новогодний напиток: мы видим его на открытках и подарочных упаковках, и главный ритуал по исполнению новогоднего желания тоже связан с ним", — говорится в исследовании. Однако, по данным сервиса, игристое занимает лишь вторую строчку в рейтинге предновогодних покупок алкоголя.

На первом месте оказалось пиво: на него пришлось 33,97% от общего объема предпраздничных покупок алкогольных напитков. За ним следует шампанское с долей в 14,93%, потом — вино с 12,53%.

Водка заняла четвертую строчку рейтинга с 10,87% долей продаж, затем идет коньяк с 5,37%, виски с 3,33%, вермут с 1,87% и ром, на который приходится 1,3% покупок алкоголя.