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Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-08T13:27+0300
https://ria.ru/20191208/1562111547.html
Исследование показало, какой алкоголь россияне покупают к Новому году
https://cdn25.img.ria.ru/images/149714/95/1497149525_0:0:2500:1406_1036x0_80_0_0_e75a03f7e3b524ac8e6be8ee9e2175fb.jpg
РИА Новости

Исследование показало, какой алкоголь россияне покупают к Новому году

03:25 08.12.2019 (обновлено: 13:27 08.12.2019)
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© РИА Новости / Марина Маковецкая / Перейти в фотобанкПродавец расставляет на полках бутылки шампанского вина
Продавец расставляет на полках бутылки шампанского вина
© РИА Новости / Марина Маковецкая
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Россияне к Новому году покупают пива больше, чем шампанского и вина, а водка даже не входит в тройку самых популярных новогодних напитков, показало исследование российского сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods, имеющееся в распоряжении РИА Новости.
"Шампанское — традиционно новогодний напиток: мы видим его на открытках и подарочных упаковках, и главный ритуал по исполнению новогоднего желания тоже связан с ним", — говорится в исследовании. Однако, по данным сервиса, игристое занимает лишь вторую строчку в рейтинге предновогодних покупок алкоголя.
Кружка пива
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На первом месте оказалось пиво: на него пришлось 33,97% от общего объема предпраздничных покупок алкогольных напитков. За ним следует шампанское с долей в 14,93%, потом — вино с 12,53%.
Водка заняла четвертую строчку рейтинга с 10,87% долей продаж, затем идет коньяк с 5,37%, виски с 3,33%, вермут с 1,87% и ром, на который приходится 1,3% покупок алкоголя.
Общий объем покупок алкоголя в предновогодний и постновогодний периоды в России, по данным исследования, вырастает на 137% от среднегодового значения. "Судя по статистике, шампанское начинают закупать с середины декабря. Рост покупок достигает пика с 29 по 31 декабря", — говорится в документе.
Посетители пивного бара
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Новый год—2020РоссияОбщество
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