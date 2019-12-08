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Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
2019-12-08T03:18+0300
https://ria.ru/20191208/1562111503.html
Резервный "Глонасс" запустят в начале 2020 года, сообщил источник
https://cdn23.img.ria.ru/images/155495/43/1554954397_0:24:550:333_1036x0_80_0_0_54a70041e4aef9801972c07667286713.jpg
РИА Новости

Резервный "Глонасс" запустят в начале 2020 года, сообщил источник

03:18 08.12.2019
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© Фото : Минобороны РФПуск ракеты космического назначения среднего класса "Союз-2.1Б" с российским навигационным космическим аппаратом "Глонасс-М" с космодрома Плесецк. 27 мая 2019
Пуск ракеты космического назначения среднего класса Союз-2.1Б с российским навигационным космическим аппаратом Глонасс-М с космодрома Плесецк. 27 мая 2019
© Фото : Минобороны РФ
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Резервный навигационный спутник "Глонасс-М" для замены отказавшего на орбите аппарата планируется запустить с космодрома Плесецк в феврале 2020 года, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Ранее другой источник агентства в отрасли рассказал, что на 10 декабря с Плесецка планируется старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и спутником "Глонасс-М". Отмечалось, что новый аппарат заменит на орбите спутник "Глонасс-М" с системным номером 742, который перестал функционировать в августе, отработав гарантийный срок семь лет.
"Запуск резервного спутника "Глонасс-М", которому предстоит сменить в космосе аналогичный аппарат с системным номером 735, планируется на 5 или 12 февраля", - сказал собеседник агентства.
По его словам, спутник, который был запущен в 2010 году, отказал в ноябре, переработав расчетный срок службы.
В Роскосмосе не стали комментировать РИА Новости данную информацию.
Сейчас орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 27 космических аппаратов (25 "Глонасс-М" и два "Глонасс-К"), из которых 22 работают по целевому назначению, один находится в орбитальном резерве, один - на этапе летных испытаний, еще три - на техническом обслуживании. Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужны 24 работающих спутника.
Макет российского космического аппарата серии Глонасс-К
27 ноября, 03:32Хочу стать космонавтом
Полтора десятка спутников пополнят орбитальную группировку ГЛОНАСС
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Хочу стать космонавтомПлесецк (космодром)ГЛОНАСС (система навигации)Космос - РИА НаукаРоскосмосМосква
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