Резервный "Глонасс" запустят в начале 2020 года, сообщил источник

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Резервный навигационный спутник "Глонасс-М" для замены отказавшего на орбите аппарата планируется запустить с космодрома Плесецк в феврале 2020 года, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Ранее другой источник агентства в отрасли рассказал, что на 10 декабря с Плесецка планируется старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и спутником "Глонасс-М". Отмечалось, что новый аппарат заменит на орбите спутник "Глонасс-М" с системным номером 742, который перестал функционировать в августе, отработав гарантийный срок семь лет.
"Запуск резервного спутника "Глонасс-М", которому предстоит сменить в космосе аналогичный аппарат с системным номером 735, планируется на 5 или 12 февраля", - сказал собеседник агентства.
По его словам, спутник, который был запущен в 2010 году, отказал в ноябре, переработав расчетный срок службы.
В Роскосмосе не стали комментировать РИА Новости данную информацию.
Сейчас орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 27 космических аппаратов (25 "Глонасс-М" и два "Глонасс-К"), из которых 22 работают по целевому назначению, один находится в орбитальном резерве, один - на этапе летных испытаний, еще три - на техническом обслуживании. Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужны 24 работающих спутника.