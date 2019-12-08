Сюткин объяснил реакцию Гагариной на поведение участника шоу "Голос"

"По-моему, да, Полина оскорбилась, но это все было сделано с самоиронией — это же телевизионное шоу. Она среагировала как актриса, потому что не лишена актерского дара", — отметил Сюткин.

По мнению артиста, номер не был рассчитан на то, чтобы разозлить певицу. Сюткин предположил, что автором идеи выступил Шнуров, а Курчанину лишь оставалось сыграть то, что придумал наставник.

Это не первый инцидент на шоу "Голос". Ранее в Сети обратили внимание на то, что участник конкурса Даниил Королев пожал руки всем наставникам, кроме Валерия Сюткина. Сам Королев объяснил, что переволновался, а Сюткин призвал не цепляться к исполнителю.