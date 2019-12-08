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В Москве умерли два подростка из-за осложнений после трансплантации
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РИА Новости

В Москве умерли два подростка из-за осложнений после трансплантации

02:04 08.12.2019 (обновлено: 06:14 08.12.2019)
43870
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкИгрушка в палате детской больницы
Игрушка в палате детской больницы
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина скончались два подростка, у обоих развились осложнения после трансплантации, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
Ранее в СМИ появилась информация, что в центре Блохина скончались двое детей, по предположению уволившегося из центра врача-онколога Максима Рыкова, это могло произойти в результате ошибок новых врачей.
"НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина с прискорбием сообщает, что в НИИ детской онкологии и гематологии, несмотря на усилия врачей, умерли два подростка, долгое время героически боровшиеся с острым лимфобластным лейкозом", - говорится в сообщении.
Состояние подростков было крайне тяжелым, у одного оно осложнялось неврологическим заболеванием и гепатитом, уточнили в пресс-службе.
"У обоих детей развилось серьезное осложнение - реакция трансплантат против хозяина (РТПХ). Трансплантацию костного мозга обоим пациентам проводила старая команда онкологов-гематологов, которые впоследствии уволились. С приходом в центр новой команды врачей дети получали самое современное лечение", - пояснили в центре.
В лечении скончавшихся подростков принимали участие сотрудники Центра имени Димы Рогачева, Российской детской клинической больницы и Центра Раисы Горбачевой в Санкт-Петербурге, подчеркнули в пресс-службе.
"Сейчас при этом заболевании выздоравливает больше 80% пациентов. Успех большой, но все-таки есть пациенты, которые погибают", - сказал главный гематолог Минздрава России Александр Румянцев, слова которого приводятся в сообщении.
Ранее сообщалось, что конце сентября девять сотрудников Центра Блохина написали заявление об увольнении, на их место были взяты новые врачи.
НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина
18 октября, 16:58
В центре Блохина опровергли сообщение о сокращении трансплантационных квот
133681229
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Ситуация вокруг онкоцентра имени БлохинаНИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина РАМНЗдоровье - ОбществоМоскваРоссияОбщество
Популярные комментарии
Правильно говорят что лучше лечиться в США, Израиле или в ЕС - Но только не в России . . . . Даже сами чиновники ездят лечиться за рубеж.
8 декабря, 09:55
Vladimir Chawla
400006
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