В Москве умерли два подростка из-за осложнений после трансплантации

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина скончались два подростка, у обоих развились осложнения после трансплантации, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.

Ранее в СМИ появилась информация, что в центре Блохина скончались двое детей, по предположению уволившегося из центра врача-онколога Максима Рыкова, это могло произойти в результате ошибок новых врачей.

"НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина с прискорбием сообщает, что в НИИ детской онкологии и гематологии, несмотря на усилия врачей, умерли два подростка, долгое время героически боровшиеся с острым лимфобластным лейкозом", - говорится в сообщении.

Состояние подростков было крайне тяжелым, у одного оно осложнялось неврологическим заболеванием и гепатитом, уточнили в пресс-службе.

"У обоих детей развилось серьезное осложнение - реакция трансплантат против хозяина (РТПХ). Трансплантацию костного мозга обоим пациентам проводила старая команда онкологов-гематологов, которые впоследствии уволились. С приходом в центр новой команды врачей дети получали самое современное лечение", - пояснили в центре.

В лечении скончавшихся подростков принимали участие сотрудники Центра имени Димы Рогачева, Российской детской клинической больницы и Центра Раисы Горбачевой в Санкт-Петербурге, подчеркнули в пресс-службе.

"Сейчас при этом заболевании выздоравливает больше 80% пациентов. Успех большой, но все-таки есть пациенты, которые погибают", - сказал главный гематолог Минздрава России Александр Румянцев, слова которого приводятся в сообщении.