Союзное государство России и Белоруссии

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Двадцать лет назад подписан договор о создании Союзного государства России и Белоруссии.
Ниже приводится справочная информация.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии подписан 8 декабря 1999 года в Москве. Договор вступил в силу 26 января 2000 года после ратификации парламентами двух стран.
Его подписание явилось продолжением развития интеграционных процессов, заложенных Договором о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве от 21 февраля 1995 года, Договором об образовании Сообщества России и Белоруссии от 2 апреля 1996 года, Договором о Союзе Беларуси и России от 2 апреля 1997 года, а также Декларацией о дальнейшем единении России и Белоруссии, Договором о равных правах граждан и Соглашением о создании равных условий субъектам хозяйствования от 25 декабря 1998 года.
Согласно договору, в полномочия Союзного государства входят внешняя политика, оборона и безопасность, бюджетная, денежно-кредитная и налоговая системы, таможенные вопросы, системы энергетики, транспорта и связи. Каждое государство сохраняет суверенитет, независимость, территориальную целостность, государственное устройство, Конституцию, государственный флаг, герб.
Высший орган Союзного государства – Высший Государственный Совет, в состав которого входят главы государств, главы правительств, руководители палат парламентов государств-участников.
С 2000 года председателем Высшего Государственного Совета является президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Исполнительный орган Союзного государства – Совет министров. В него входят председатель Совета министров, главы правительств, Государственный секретарь (на правах заместителя председателя Совета министров), министры иностранных дел, экономики и финансов государств-участников, руководители основных отраслевых и функциональных органов управления Союзного государства.
Председателем Совета министров является председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.
Представительный и законодательный орган – парламент. До выборов функции парламента выполняет парламентское собрание Союзного государства. Верхняя палата парламента будет сформирована законодательными органами обоих государств на паритетной основе, а нижняя – на основе прямых выборов.
Председателем парламентского собрания является председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.
Постоянный комитет Союзного государства является рабочим аппаратом Высшего Государственного Совета Союзного государства и Совета министров Союзного государства. Руководит работой Постоянного комитета Государственный секретарь Союзного государства, а также в состав Постоянного комитета входят четыре члена Постоянного комитета, являющиеся по должности его заместителями. Два члена Постоянного комитета представляют белорусскую сторону, два члена – российскую сторону. Постоянный Комитет подотчетен Совету Министров.
Государственный секретарь Союзного государства – Григорий Рапота.
Процесс строительства Союзного государства продолжается. Завершением этих интеграционных процессов должно стать подписание Конституционного Акта Союзного государства.
По Договору 1999 года также должны быть созданы Суд Союзного государства и Счетная палата для осуществления контроля за финансами Союзного государства.
С 2000 года начал формироваться союзный бюджет. Бюджет Союзного государства призван обеспечивать финансирование программ и проектов Союзного государства, его функционирование, включая расходы на содержание его органов. Формируется за счет ежегодных согласованных отчислений государств-участников.
Бюджет союзного государства на 2019 год был утвержден в размере 7,2 миллиарда рублей. Расходная часть сформирована в сумме 6,3 миллиарда рублей, профицит – 919,3 миллиона рублей. Сумма отчислений Российской Федерации в союзный бюджет – 3,1 миллиарда рублей, Белоруссии – 1,7 миллиарда рублей.
Доходы бюджета Союзного государства на 2020 год запланированы в размере 5,521 миллиарда рублей, расходы – 5,377 миллиарда рублей. Профицит составляет 144,4 миллиона рублей, что в шесть раз меньше, чем в 2019 году.