Союзное государство России и Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Двадцать лет назад подписан договор о создании Двадцать лет назад подписан договор о создании Союзного государства России и Белоруссии.

Ниже приводится справочная информация.

Договор о создании Союзного государства России Белоруссии подписан 8 декабря 1999 года в Москве . Договор вступил в силу 26 января 2000 года после ратификации парламентами двух стран.

Его подписание явилось продолжением развития интеграционных процессов, заложенных Договором о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве от 21 февраля 1995 года, Договором об образовании Сообщества России и Белоруссии от 2 апреля 1996 года, Договором о Союзе Беларуси и России от 2 апреля 1997 года, а также Декларацией о дальнейшем единении России и Белоруссии, Договором о равных правах граждан и Соглашением о создании равных условий субъектам хозяйствования от 25 декабря 1998 года.

Согласно договору, в полномочия Союзного государства входят внешняя политика, оборона и безопасность, бюджетная, денежно-кредитная и налоговая системы, таможенные вопросы, системы энергетики, транспорта и связи. Каждое государство сохраняет суверенитет, независимость, территориальную целостность, государственное устройство, Конституцию, государственный флаг, герб.

Высший орган Союзного государства – Высший Государственный Совет , в состав которого входят главы государств, главы правительств, руководители палат парламентов государств-участников.

С 2000 года председателем Высшего Государственного Совета является президент Белоруссии Александр Лукашенко

Исполнительный орган Союзного государства – Совет министров. В него входят председатель Совета министров, главы правительств, Государственный секретарь (на правах заместителя председателя Совета министров), министры иностранных дел, экономики и финансов государств-участников, руководители основных отраслевых и функциональных органов управления Союзного государства.

Председателем Совета министров является председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Представительный и законодательный орган – парламент. До выборов функции парламента выполняет парламентское собрание Союзного государства. Верхняя палата парламента будет сформирована законодательными органами обоих государств на паритетной основе, а нижняя – на основе прямых выборов.

Председателем парламентского собрания является председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин

Постоянный комитет Союзного государства является рабочим аппаратом Высшего Государственного Совета Союзного государства и Совета министров Союзного государства. Руководит работой Постоянного комитета Государственный секретарь Союзного государства, а также в состав Постоянного комитета входят четыре члена Постоянного комитета, являющиеся по должности его заместителями. Два члена Постоянного комитета представляют белорусскую сторону, два члена – российскую сторону. Постоянный Комитет подотчетен Совету Министров.

Процесс строительства Союзного государства продолжается. Завершением этих интеграционных процессов должно стать подписание Конституционного Акта Союзного государства.

По Договору 1999 года также должны быть созданы Суд Союзного государства и Счетная палата для осуществления контроля за финансами Союзного государства.

С 2000 года начал формироваться союзный бюджет. Бюджет Союзного государства призван обеспечивать финансирование программ и проектов Союзного государства, его функционирование, включая расходы на содержание его органов. Формируется за счет ежегодных согласованных отчислений государств-участников.

Бюджет союзного государства на 2019 год был утвержден в размере 7,2 миллиарда рублей. Расходная часть сформирована в сумме 6,3 миллиарда рублей, профицит – 919,3 миллиона рублей. Сумма отчислений Российской Федерации в союзный бюджет – 3,1 миллиарда рублей, Белоруссии – 1,7 миллиарда рублей.