Президент Чехии сомневается, что власовцы заслужили памятник в Праге

ПРАГА, 8 дек — РИА Новости. Президент Чехии Президент Чехии Милош Земан сомневается в том, что власовцы заслужили памятник в Праге

В ноябре известный своим эпатажным поведением бывший бульварный журналист, а ныне староста пражского микрорайона Ржепорыйе, в котором живут 4,5 тысячи человек, Павел Новотный заявил, что намерен установить в микрорайоне памятник власовцам, поскольку именно их силами была освобождена в мае 1945 года тогдашняя околопражская деревня Ржепорыйе. Эту идею он намерен обсудить 16 декабря с коллегами по местному органу власти.

В интервью пражской газете Mladá fronta Dnes Земана спросили, считает ли он власовцев теми военными, которые заслуживают памятник. "Я в этом сомневаюсь", — ответил он.

"Было здесь несколько дней, когда, объективно говоря, власовцы действительно помогли Праге. Этого нельзя отрицать. И, вроде бы, три сотни из них погибли. С другой стороны, есть история Русской освободительной армии, руководимой генералом Власовым, которая во всех армиях мира квалифицируется как военная измена, и во всех армиях мира военных предателей казнят", — отметил Земан.

Власовцами обычно именуют участников так называемой Русской освободительной армии (РОА), составленной из русских коллаборационистов под руководством перешедшего на сторону гитлеровцев генерала Андрея Власова, воевавших в годы Второй мировой войны в составе немецкого Вермахта против Красной армии. После войны Власова признали изменником родины и казнили.

В конце апреля 1945 года командование РОА приняло решение выйти из подчинения Берлину и попытаться пробиться на запад, к англо-американским войскам. После того, как к нему обратились некоторые члены руководства антифашистского Пражского восстания с просьбой о помощи, по данным чешских историков, несколько подразделений РОА были выделены на подмогу помощи восставшим. После боев в городе 6-7 мая 1945 года руководители восстания сообщили командованию власовцев, что не нуждаются в их поддержке. После этого подразделения РОА двинулись из Праги на запад.