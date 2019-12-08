В Мексике пять человек погибли от отравления на месте ДТП с цистерной

МЕХИКО, 8 дек - РИА Новости. Пятеро пассажиров мексиканского автобуса, который оказался в облаке аммиака на месте ДТП с цистерной газа в субботу, скончались от интоксикации, 21 человек в больнице, сообщают местные СМИ.
"После того как цистерна перевернулась, автобус оказался в облаке аммиака, в результате чего пять человек погибли от отравления, четверо на месте и один в больнице. Среди жертв есть несовершеннолетние", - говорится в материале издания Milenio со ссылкой на власти региона.
По информации СМИ, фура с прицепом-цистерной перевернулась на шоссе между Мичоаканом и Герреро ранним утром в субботу, 21 человек с отравлением был доставлен в больницы штата Мичоакан.
На несколько часов было перекрыто движение транспорта вокруг места утечки газа, в операции экстренных служб участвовали отряды министерства обороны, национальной гвардии.