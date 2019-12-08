В Мексике пять человек погибли от отравления на месте ДТП с цистерной

"После того как цистерна перевернулась, автобус оказался в облаке аммиака, в результате чего пять человек погибли от отравления, четверо на месте и один в больнице. Среди жертв есть несовершеннолетние", - говорится в материале издания Milenio со ссылкой на власти региона.