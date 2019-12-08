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Трамп заявил, что саудовский король поможет семьям погибших во Флориде
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РИА Новости

Трамп заявил, что саудовский король поможет семьям погибших во Флориде

00:36 08.12.2019
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент Дональд Трамп беседует с журналистами перед отлетом саммит G-7 во Франции. 23 августа 2019
Президент Дональд Трамп беседует с журналистами перед отлетом саммит G-7 во Франции. 23 августа 2019
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд поможет семьям погибших при стрельбе во Флориде, которую устроил подданный королевства.
"Они крайне огорчены", - сказал Трамп, которому саудовский король звонил, чтобы выразить соболезнования.
"Король примет участие в заботе о семьях и близких (погибших)", - заявил Трамп.
В пятницу в результате стрельбы на военной базе во Флориде погибли четыре человека, включая стрелявшего, и восемь человек получили ранения. Нападавшим оказался военнослужащий Саудовской Аравии Мухаммед Саид аль-Шамрани, который проходил обучение на военной базе. Власти США ведут расследование. Связано ли нападение с терроризмом, пока неизвестно. Однако появились сообщения о том, что незадолго до нападения аль-Шамрани устроил вечеринку для других военнослужащих королевства, на которой демонстрировал видео стрельбы с массовым количеством жертв. Также во время стрельбы один из товарищей аль-Шамрани, предположительно, снимал стрельбу на видео, а еще двое саудовских военнослужащих наблюдали за ней из машины.
Военно-морской аэродром Пенсакола в штате Флорида
Вчера, 09:02
СМИ: после стрельбы на базе ВМС США допросили шесть саудовских граждан
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Стрельба на авиабазе во ФлоридеСалман ибн Абдул-Азиз Аль СаудДональд ТрампСаудовская АравияСШАВ мире
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