Трамп назначил сотрудника Секретной службы замглавы своего аппарата

Он поблагодарил Дэна Уолша, который ранее занимал эту должность. Об отставке Уолша Белый дом сообщил в ноябре.

Секретная служба США занимается охраной государственных объектов и высших чиновников, а также борьбой с киберпреступлениями. Аппарат Белого дома координирует работу с ведомствами исполнительной власти, отвечает за график и встречи президента, а также за назначения. В отличие от большинства других назначенцев высокого ранга, сотрудники аппарата Белого дома не подлежат утверждению в сенате.