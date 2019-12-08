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Трамп назначил сотрудника Секретной службы замглавы своего аппарата
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РИА Новости

Трамп назначил сотрудника Секретной службы замглавы своего аппарата

00:31 08.12.2019
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что назначил сотрудника Секретной службы США Энтони Орнато замглавы аппарата Белого дома.
"Первый зампомощника директора Секретной службы Энтони Орнато станет моим новым первым заместителем главы аппарата по оперативным вопросам. Я работал с Тони три года, он отлично справится с работой!" - написал Трамп в Twitter.
Он поблагодарил Дэна Уолша, который ранее занимал эту должность. Об отставке Уолша Белый дом сообщил в ноябре.
Секретная служба США занимается охраной государственных объектов и высших чиновников, а также борьбой с киберпреступлениями. Аппарат Белого дома координирует работу с ведомствами исполнительной власти, отвечает за график и встречи президента, а также за назначения. В отличие от большинства других назначенцев высокого ранга, сотрудники аппарата Белого дома не подлежат утверждению в сенате.
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Дональд ТрампСекретная служба СШААдминистрация президента СШАВ мире
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