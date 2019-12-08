"МиГ" разрабатывает боевые скоростные беспилотники

"Корпорация "МиГ" ведет работы по созданию авиационных комплексов на базе скоростных беспилотных летательных аппаратов. Предполагается, что разрабатываемые образцы авиационной техники будут иметь высокий боевой потенциал и смогут использоваться в единой системе как с самолетами МиГ-35, так и с другими авиационными комплексами", — говорится в сообщении.