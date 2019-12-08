МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Корпорация "МиГ" разрабатывает боевые скоростные беспилотники, которые смогут работать в единой информационной системе с истребителями МиГ-35 и другими самолетами, сообщили журналистам в пресс-службе предприятия.
В воскресенье, 8 декабря, "МиГ" отмечает 80-летие.
"Корпорация "МиГ" ведет работы по созданию авиационных комплексов на базе скоростных беспилотных летательных аппаратов. Предполагается, что разрабатываемые образцы авиационной техники будут иметь высокий боевой потенциал и смогут использоваться в единой системе как с самолетами МиГ-35, так и с другими авиационными комплексами", — говорится в сообщении.
Сообщается также, что флагманский продукт компании — новейший авиационный комплекс МиГ-35 — сегодня производится в интересах Минобороны России в рамках контракта, заключенного на форуме "Армия-2018".
"Несколько самолетов МиГ-35 уже проходят освоение заказчиком. Кроме того, корпорация осуществляет модернизацию всепогодных истребителей-перехватчиков МиГ-31, которые сегодня эксплуатируются ВКС России. Аналогов данным самолетам в мире нет", — отмечается в релизе.