Фанатов "Холодного сердца" удивила информация о росте снеговика Олафа

Кадр из мультфильма "Олаф и холодное приключение"

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. В Сети обсуждают гигантский рост снеговика Олафа из "Холодного сердца" после того, как это стало известно из ответа поискового сайта Google. Программа выдала, что высота персонажа — около 165 сантиметров, В Сети обсуждают гигантский рост снеговика Олафа из "Холодного сердца" после того, как это стало известно из ответа поискового сайта Google. Программа выдала, что высота персонажа — около 165 сантиметров, сообщает Metro.

В короткометражном мультфильме "Олаф и холодное приключение" (2017 год) снеговик измерил себя линейкой, которую одолжил у одного из жителей королевства, когда ждал начала праздника.

После эту сцену удалили, однако в системе остались данные.

Bish hold UP.



You’re telling me that everyone in the movie was over 6 feet tall?!??? pic.twitter.com/iGLqvrITVD — Brì (@rubiabrianna) 6 декабря 2019 г.

Хотите сказать, что остальные персонажи в мультфильме были выше 182 сантиметров? — спросила @rubiabrianna.

HE'S TALLER THAN ME — Aranni Saising (@RnniSaising) 7 декабря 2019 г.

Да он выше меня, — прокомментировала @RnniSaising.

Многие подчеркнули, что если Олаф такой высокий, то Эльза и Анна должны быть амазонками или викингами.

Not my gif but apparently they are all Vikings. pic.twitter.com/NSZEqvnD0m — Allen Baylus (@allenbaylus) 7 декабря 2019 г.

Это не первый раз, когда пользователи в социальных сетях спорят по поводу роста героев из мультфильмов.