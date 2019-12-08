Фанатов "Холодного сердца" удивила информация о росте снеговика Олафа

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. В Сети обсуждают гигантский рост снеговика Олафа из "Холодного сердца" после того, как это стало известно из ответа поискового сайта Google. Программа выдала, что высота персонажа — около 165 сантиметров, сообщает Metro.
В короткометражном мультфильме "Олаф и холодное приключение" (2017 год) снеговик измерил себя линейкой, которую одолжил у одного из жителей королевства, когда ждал начала праздника.
После эту сцену удалили, однако в системе остались данные.
Bish hold UP.— Brì (@rubiabrianna) 6 декабря 2019 г.
You’re telling me that everyone in the movie was over 6 feet tall?!??? pic.twitter.com/iGLqvrITVD
Хотите сказать, что остальные персонажи в мультфильме были выше 182 сантиметров? — спросила @rubiabrianna.
HE'S TALLER THAN ME— Aranni Saising (@RnniSaising) 7 декабря 2019 г.
Да он выше меня, — прокомментировала @RnniSaising.
Многие подчеркнули, что если Олаф такой высокий, то Эльза и Анна должны быть амазонками или викингами.
Not my gif but apparently they are all Vikings. pic.twitter.com/NSZEqvnD0m— Allen Baylus (@allenbaylus) 7 декабря 2019 г.
Это не первый раз, когда пользователи в социальных сетях спорят по поводу роста героев из мультфильмов.
Ранее в Интернете обсуждали высоту свинки Пеппы, которая, по некоторым данным, составляет более двух метров.
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