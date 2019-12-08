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2019-12-08T05:49+0300
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Фанатов "Холодного сердца" удивила информация о росте снеговика Олафа
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РИА Новости

Фанатов "Холодного сердца" удивила информация о росте снеговика Олафа

05:49 08.12.2019
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© Фото : Walt Disney 2017Кадр из мультфильма "Олаф и холодное приключение"
Кадр из мультфильма Олаф и холодное приключение
© Фото : Walt Disney 2017
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. В Сети обсуждают гигантский рост снеговика Олафа из "Холодного сердца" после того, как это стало известно из ответа поискового сайта Google. Программа выдала, что высота персонажа — около 165 сантиметров, сообщает Metro.
В короткометражном мультфильме "Олаф и холодное приключение" (2017 год) снеговик измерил себя линейкой, которую одолжил у одного из жителей королевства, когда ждал начала праздника.
После эту сцену удалили, однако в системе остались данные.
Хотите сказать, что остальные персонажи в мультфильме были выше 182 сантиметров? — спросила @rubiabrianna.
Да он выше меня, — прокомментировала @RnniSaising.
Многие подчеркнули, что если Олаф такой высокий, то Эльза и Анна должны быть амазонками или викингами.
Это не первый раз, когда пользователи в социальных сетях спорят по поводу роста героев из мультфильмов.
Ранее в Интернете обсуждали высоту свинки Пеппы, которая, по некоторым данным, составляет более двух метров.
Кадр из мультфильма Холодное сердце 2
29 ноября, 05:59Культура
Названа лучшая песня из "Холодного сердца 2"
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КультураКино и сериалыНовости культурыThe Walt Disney CompanyGoogle
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