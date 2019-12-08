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Дело — труба: "Сила Сибири" не оставит места американскому СПГ
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РИА Новости

Дело — труба: "Сила Сибири" не оставит места американскому СПГ

08:00 08.12.2019
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© РИА Новости / Алексей НикольскийЦеремония соединения первого звена магистрального газопровода "Сила Сибири" на Намском тракте у села Ус Хатын
Церемония соединения первого звена магистрального газопровода Сила Сибири на Намском тракте у села Ус Хатын
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. Новый российский газопровод практически не оставит места для сжиженного природного газа из других стран на китайском рынке. Производителям СПГ придется снизить цены, чтобы конкурировать с Россией. О том, кому это на руку, — в материале РИА Новости.

Самый привлекательный рынок

В 2020 году газопровод "Сила Сибири", запущенный 2 декабря, поставит в Китай пять миллиардов кубометров газа, в 2021-м — уже вдвое больше, в 2022-м — 15 миллиардов кубометров, а к 2025 году маршрут заработает на полную мощность, ежегодно прокачивая 38 миллиардов кубометров газа от Ковыктинского и Чаяндинского месторождений в китайский Хэйхэ.
Поставки из России увеличат трубопроводный импорт КНР почти вдвое. Цену на газ, идущий через "Силу Сибири", привяжут к нефтяным котировкам. Аналогичную систему используют европейские покупатели.
Базовая стоимость в формуле установлена на уровне около 360 долларов за тысячу кубометров, близко к уровню контракта "Газпрома" с Германией. Как заявила Petro China, цена газа, поставляемого по "Силе Сибири", будет конкурентоспособной по сравнению с поставками из Центральной Азии.

Как пишут аналитики BloombergNef, с запуском нового газопровода поставщики сжиженного природного газа на китайский рынок оказываются в тяжелом положении. Места на рынке для них практически не остается. Особенно с учетом роста собственной добычи в стране.

В прошлом году собственная добыча газа в Китае достигла 160,2 миллиарда кубометров. По оценкам Министерства природных ресурсов КНР, по итогам текущего года объем составит 174-175 миллиардов кубических метров, включая 15 миллиардов кубов сланцевого газа.
Председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер и президент РФ Владимир Путин осматривают макет магистрального газопровода Сила Сибири во время посещения строительной площадки Амурского ГПЗ. 3 августа 2017
2 декабря, 00:00
"Сила Сибири" — это только начало. У газопровода появится брат-близнец
В ближайшие годы добыча газа в Поднебесной будет расти примерно на десять процентов в год, и, по расчетам аналитиков, к 2025 году ее совокупный прирост может достичь 110 кубометров в год. При таком сценарии собственный газ и голубое топливо из России фактически вытеснят более дорогой СПГ.
С ростом добычи растет и потребление газа в Китае. Одна из главных причин — экологическая политика Пекина. Власти КНР уже вынудили миллионы производств и домохозяйств перейти с угля на более чистый газ, чтобы снизить уровень загрязненности воздуха и сократить выбросы углекислого газа. И в дальнейшем намерены продолжать отказ от угля в энергетике.
В результате, как прогнозирует китайская государственная Sinopec Gas, в этом году потребление газа в стране вырастет до 307 миллиардов кубометров. Это на десять процентов больше, чем в 2018-м, когда КНР стал крупнейшим в мире импортером голубого топлива — как трубопроводного, так и сжиженного.
Доля импорта газа на китайском газовом рынке по итогам 2018 года достигла 43 процентов. Около 40 процентов поставок из-за рубежа обеспечил газопровод Туркмения — Китай. Остальной объем поделили между собой поставщики СПГ — в первую очередь Австралия, Катар, Малайзия и Индонезия.
Именно они и пострадают в первую очередь от запуска "Силы Сибири". Больше всего — Австралия, которая пока продолжает увеличивать экспорт в Китай.

"Австралия столкнется с серьезными сложностями в связи с запуском российского газопровода. Преимущество цены трубопроводного газа над стоимостью сжиженного сожмет рынок СПГ", — отмечает китайская The Global Times.

США потеряют Китай

Однако самым тяжелым ударом запуск "Силы Сибири" может оказаться для CША, до недавнего времени второго экспортера СПГ на китайский рынок.
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В 2017 году КНР купила у США около 3,6 миллиона тонн сжиженного газа — чуть меньше, чем у Австралии, но существенно больше, чем у других поставщиков.
Однако из-за торговой войны в 2018 году экспорт американского СПГ в Китай неуклонно снижался. А после введения 25-процентных пошлин на три с лишним сотни наименований китайских товаров поставки упали до минимума.
В этом году Пекин не импортировал сжиженный природный газ из США с февраля. К такому выводу пришли аналитики агентства Bloomberg, проследив маршруты движения танкеров-газовозов.
Последствия не заставили себя ждать: СПГ-проекты в США откладывают до конца следующего года, причем в лучшем случае. Об этом сообщил Bank of America Merrill Lynch (BofA) в аналитическом обзоре, который клиенты банка получили на этой неделе.
Компаниям нужны долгосрочные гарантии сбыта, отмечается в документе. Иначе банки не поверят в жизнеспособность проектов, каждый из которых обходится в миллиарды долларов.
Раньше такой гарантией служил спрос китайских потребителей. Однако Пекин прекратил покупать американский газ, и привлекать финансирование в газовые проекты практически невозможно. Поэтому, уверены аналитики BofA, целому ряду компаний придется надолго отложить принятие окончательных инвестиционных решений по новым СПГ-проектам.
В частности, под угрозой заморозки терминал Driftwood в Луизиане стоимостью 28 миллиардов долларов, к строительству которого собиралась в этом году приступить компания Tellurian. "Мы считаем вероятными задержки этого проекта, учитывая торговую войну между США и Китаем и минимальные шансы заключения контрактов на поставку СПГ в обозримой перспективе", — предупреждает BofA.
СПГ-терминал в польском городе Свиноуйсьце
19 декабря 2018, 15:28
Польская PGNiG подписала двадцатилетний контракт на поставку СПГ из США

Ошибка в расчетах

Еще одним — и довольно неожиданным — пострадавшим от радикальной смены ситуации на китайском газовом рынке может оказаться Польша. В конце прошлого года польская государственная компания PGNiG заключила с американской Venture Global договор на покупку двух миллионов тонн СПГ в течение двадцати лет начиная с 2022 года.
По условиям контракта, поляки будут получать газ прямо на заводах в Луизиане и потом смогут распоряжаться им по своему усмотрению. В том числе перепродавать любым другим странам.
Варшава явно рассчитывала, что в условиях торговой войны между Вашингтоном и Пекином сможет стать крупным посредником в поставках американского топлива в КНР.

Однако новый газопровод из России в Китай ставит крест на этих планах. Поскольку российский продукт на китайском рынке будет самым дешевым, PGNiG неизбежно столкнется с серьезными трудностями в реализации американского СПГ. Полякам остается только надеяться, что спрос на газ в Поднебесной будет расти быстрее, чем поставки из России.

Но и здесь их надежды могут не оправдаться, поскольку Москва и Пекин уже обсуждают строительство нового газопровода, который пройдет через Монголию. Меморандум о взаимопонимании по этому поводу 5 декабря подписали председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и заместитель премьер-министра Монголии Улзийсайханы Энхтувшин.
Вице-премьер Алексей Гордеев сообщил журналистам, что технико-экономическое обоснование проекта совместно разработают эксперты России, Китая и Монголии. "Президент Владимир Путин подтвердил, что решение в части изучения этого предложения принято", — добавил он.
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СПГсжиженный природный газСила Сибири (газопровод)PGNiGBloomberg L.P.ГазпромРоссияСШАЭкономика
Популярные комментарии
Пока Китай, как пылесос, закачивал в себя максимум производимого спг, на европию не сильно кто зарился. Можно предположить отличнейший замес интересов, когда туда потянутся газовозы со всей планеты. Украинскую трубу точно заткнут, к бабке не ходи. Всё к тому идёт.
8 декабря, 08:21
CCicicipi
800002
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