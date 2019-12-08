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"Ели ледяной рис". Как в КНДР строили идеальный город
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РИА Новости

"Ели ледяной рис". Как в КНДР строили идеальный город

08:00 08.12.2019
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© AFP 2019 / STRЛидер Северной Кореи Ким Чен Ын на открытии нового города Самчжиён в Северной Корее
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на открытии нового города Самчжиён в Северной Корее
© AFP 2019 / STR
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости, Софья Мельничук. Социалистическая утопия — так СМИ называют город Самчжиён, творение северокорейского лидера Ким Чен Ына. “Идеальный край для народа”, “славная земля” — говорят в КНДР о скрытом в труднодоступных горах образцово-показательном поселении. Однако это не просто красивая картинка, которую руководители страны решили показать зарубежным партнерам.

Город-сказка

Выпавший снег припорошил улицы первого в Северной Корее города-утопии, флагманского проекта председателя Трудовой партии Кореи Ким Чен Ына. Самчжиён, центр одноименного уезда, находится недалеко от священной горы Пэктусан, на склонах которой совсем недавно глава государства гарцевал на белоснежном жеребце.
Строительство завершилось под его личным руководством. На кадрах с церемонии — улыбающиеся чиновники в шапках-треухах, приветствующий собравшихся Ким с идеальной укладкой, без головного убора, в черном кожаном тренче ниже колена. Народ ликует, размахивает транспарантами, национальными флагами и чем-то вроде красных и розовых помпонов. “Букеты благоухающих цветов” председателю преподносят “труженица, воин-строитель и член ударного отряда”.
“Невиданная славная перемена в святыне революции обещает наступление светлого будущего нашей Родины”, — передавало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Страна стремится вперед по “единому пути обогащения и процветания”. Правительство намерено “сильно стимулировать строительство могучего социалистического государства”.
© REUTERS / KCNAЛидер Северной Кореи Ким Чен Ын на открытии нового города Самчжиён в Северной Корее
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на открытии нового города Самчжиён в Северной Корее
© REUTERS / KCNA
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на открытии нового города Самчжиён в Северной Корее
Место для стройки выбрали неслучайно. Пэктусан считается священным местом революционной борьбы против японской оккупации 1910-1945 годов. Тут в партизанском лагере в 1942 году родился отец нынешнего лидера Ким Чен Ир, а дед, легендарный вождь северокорейского народа Ким Ир Сен командовал отсюда Корейской народно-революционной армией. Теперь здесь соответствующие мемориалы.
Новый город — плод чувства высокого морального долга и духа самоотверженного служения народу Ким Чен Ына, подчеркнул на торжественной церемонии первый заместитель председателя Госсовета Чве Рён Хэ. Глава партии, по его словам, “денно и нощно прилагал все усилия к завершению проекта как исполнитель, взявший на себя ответственность”.
Пусть весь мир увидит, что у “монолитно сплоченного” вокруг партии народа есть “непреодолимая мощь”, а потенциал для развития неиссякаем. Это, указал Чве, “явлено воочию”.

Ледяной рис и непреодолимое рвение

С наступлением сумерек включается освещение, и Самчжиён становится похож на городок из сказки: красные крыши, аккуратные фасады с идеальной геометрией, безупречное полотно белого снега.
Рядом — горнолыжный склон. Его, судя по фотоотчету, уже объезжают лыжники. В магазинах на прилавках аккуратно разложены продукты, в холодильных камерах — колбасы и полуфабрикаты в цветных упаковках. На улицах счастливые граждане кружатся в танце на фоне падающих крупными хлопьями снежинок.
В новеньком спортзале — непривычно высокие для северокорейцев волейболисты, а в одном из технических помещений за компьютером марки Dell под пристальным взором почти двух десятков партийцев сидит щуплый сотрудник в сине-коричневой курточке.
Реновация коснулась около четырех сотен зданий. Несколько тысяч семей, которые раньше жили в старых, ветхих домах, переедут в современное жилье.
Государственные СМИ описывали стройку как патриотический порыв северокорейской молодежи. Юные строители в суровых условиях ели ледяной рис и игнорировали беспокойство бригадира за их здоровье, чтобы усерднее работать.
Перебежчики и правозащитники убеждены: рабочими двигал вовсе не энтузиазм. Молодежь, по их словам, сгоняли на стройку насильно. Преданность вождю и партии — сплошная показуха. Никому не платят, плохо кормят, работают более 12 часов в день. Пока местные издания приводят выдержки из дневников рабочих о том, как они не хотят тратить ни минуты на разогрев еды и рвутся на работу, перебежчики заявляют: у строителей нет ни касок, ни страховки, ни каких-либо других мер безопасности.
© AFP 2019 / STR/KCNA VIA KNS Глава КНДР Ким Чен Ын поднимается на белом коне на священную гору Пэктусан со своей женой Ли Соль Чжу
Глава КНДР Ким Чен Ын поднимается на белом коне на священную гору Пэктусан со своей женой Ли Соль Чжу
© AFP 2019 / STR/KCNA VIA KNS
Глава КНДР Ким Чен Ын поднимается на белом коне на священную гору Пэктусан со своей женой Ли Соль Чжу
Однако есть и другое мнение: после изменений в экономике, инициированных Ким Чен Ыном, которые исследователи называют “реформами без открытости” (по аналогии с теми, что начались в Китае в конце 1970-х), заставить молодежь работать просто так все сложнее — приходится мотивировать.
“Никто бы не пошел туда, если бы не перспективы попасть в партию или университет, а потом найти хорошую работу. Но сейчас больше денег можно заработать на рынке, — говорил один из северокорейских беглецов агентству Рейтер. — Лояльность — это основа мотивации рабочих бригад, однако чего вы хотите от людей, которые уже почувствовали вкус денег”.
Молодежные рабочие бригады достались Ким Чен Ыну еще от деда, который бросал их на самые разные стройки — железных дорог, автомагистралей, линий электропередач и других инфраструктурных объектов. Правозащитники из сеульского центра Open North Korea в 2016 году оценивали число юных рабочих в КНДР в 400 тысяч человек.
В то же время, как рассказал РИА Новости Константин Асмолов, кореевед, ведущий научный сотрудник Корейского центра Института Дальнего Востока РАН, к строительству привлекают армию. "Если внимательно читать сообщения ЦТАК, станет ясно, что армия КНДР — это универсальный кадровый резерв, — подчеркивает он. — Солдаты периодически работают в полях, строят как военные, так и гражданские проекты. По сути, это просто часть армейской службы".
© REUTERS / KCNAТоржественное открытие города Самчжиён в Северной Корее
Торжественное открытие города Самчжиён в Северной Корее
© REUTERS / KCNA
Торжественное открытие города Самчжиён в Северной Корее

Задел на будущее

Новый город называли “горной экономической гаванью”. Крупнейшая строительная инициатива Ким Чен Ына, как предполагается, станет ответом на американские санкции и другие ограничительные меры международного сообщества против Пхеньяна.
Сообщив в прошлом году о завершении ракетной программы, глава КНДР обратил взор на экономику и заявил, что теперь его приоритет — благосостояние народа.
“Обычно город Самчжиён воспринимают как место революционной славы, которое торжественно облагородили. На самом деле это часть гораздо более масштабного замысла”, — утверждает Константин Асмолов.
По его словам, это пилотный проект развития отдаленных регионов. “В северокорейских документах это постоянно подчеркивают”, — указывает эксперт. Он отмечает, что построили не только сам город, но и инфраструктуру вокруг — дорогу, железнодорожную станцию, заводы и фабрики. Оборудовали теплицы, которые обеспечат жителей фруктами и овощами зимой.
© AFP 2019 / STRТоржественное открытие города Самчжиён в Северной Корее
Торжественное открытие города Самчжиён в Северной Корее
© AFP 2019 / STR
Торжественное открытие города Самчжиён в Северной Корее
Особо следует упомянуть фабрику по выпуску картофельной муки. В июле 2018 года картофельные фермы Северной Кореи попали в заголовки мировых СМИ после того, как вместо встречи с американским госсекретарем США Майклом Помпео Ким Чен Ын отправился инспектировать производство картофельного крахмала в Самчжиёне.
Самчжиёнская картофельная индустрия — не последний фактор в обеспечении продовольственной безопасности страны. Большая часть Северной Кореи — это горы, где картошка хорошо приживается. Впрочем, кормить ею народ пытался еще Ким Ир Сен, но ничего не вышло — слишком непривычная еда для северокорейцев. Теперь же из картошки делают муку и лапшу, и в таком виде она всех устраивает.
Как правило, если говорят о модернизации в КНДР, имеют в виду Пхеньян, однако реновация идет не только в столице. И это сигнал: власти могут себе позволить благоустройство отдаленных и отсталых районов. Самчжиён, по мнению собеседника агентства, послужит примером для облагораживания других отдаленных регионов.
“Последние лет пять в КНДР реально повышается качество жизни, — обращает внимание эксперт. — У всех в голове образ разрухи и голода, но темпы роста Северной Кореи выше, чем Южной”. По некоторым оценкам, ВВП КНДР в 2017 году прибавил 3,7%, а Республики Корея — 3,06. В 2016-м экономика Севера показала рекордный за 17 лет рост в 3,9%, а у Юга было 2,9.
© REUTERS / KCNAТоржественное открытие города Самчжиён в Северной Корее
Торжественное открытие города Самчжиён в Северной Корее
© REUTERS / KCNA
Торжественное открытие города Самчжиён в Северной Корее
Какие "великие стройки" последуют за Самчжиёном, пока неясно. Возможно, это решится на пленуме ЦК ТПК, который пройдет в декабре. Там главным образом должны обсудить отношения с США. В апреле Ким Чен Ын заявил, что до Нового года продолжит дружить с Дональдом Трампом, а потом посмотрит на поведение коллеги.
Тем не менее разрядка в отношениях с оппонентом позволила северокорейскому лидеру заняться улучшением экономической ситуации в стране, бросить все силы на создание задела на будущее, когда, возможно, против Пхеньяна введут еще более жесткие санкции. И начало грандиозному делу уже положено.
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Северная КореяКим Ир СенКим Чен ЫнКим Чен ИрКНДР
Популярные комментарии
Как же мерзко это читать. Миллионы корейцев оккупированы людоедским режимом и этим пользуются наши сми чтобы продвинуть ту же рабскую идею в российские массы.
8 декабря, 13:06
Oleg  
800007
Боже... какая пропаганда.
8 декабря, 08:53
СПСтас Прокопьев
900004
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