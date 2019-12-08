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Как это по-русски
Подкаст о русском языке и его особенностях. Кем и чем манкируют? Как поставить тапки в единственное число? За кем и куда скучают? Что может быть нелицеприятным? Выясняем каждую неделю на ria.ru.
2019-12-08T12:00+0300
https://ria.ru/20191208/1562056801.html
Мондергин, лунула, дефенестрация. Слова, которые никто не использует
https://cdn21.img.ria.ru/images/156205/67/1562056734_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_a83eeadebaa00f5edd04b24cecf30efd.jpg
РИА Новости

Мондергин, лунула, дефенестрация. Слова, которые никто не использует

12:00 08.12.2019
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Как это по-русски
Мондергин, лунула, дефенестрация. Слова, которые никто не использует
12:00
Как называется акт выбрасывания предметов или людей из окна? А небольшое углубление на дне винной бутылки? А звездочки и пятна, которые бегут перед глазами, если их сильно потереть? Как назвать свежий аромат, который появляется после дождя, и какое слово описывает чувство, когда хочется оставить все дела и лечь спать?
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Эпизод подготовила Асмик Аракелян
Текст читала Наталия Шашина
Монтаж Андрея Темнова
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Как это по-русскиПодкаст
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