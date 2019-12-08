Звезды, которые обрели любовь в 2019 году

В конце ноября весь мир радовался за Киану Ривза, когда он посетил гала-вечер Art + Film в Лос-Анджелесе вместе с художницей Александрой Грант.
До этого они несколько лет находились в дружеских отношениях, которые только недавно переросли в романтические.
В личной жизни актера было много печальных событий: в конце 1999 года у Ривза и его подруги Дженнифер Сайм умерла новорожденная дочка, а в 2001 году в автокатастрофе погибла и его возлюбленная.
В конце ноября весь мир радовался за Киану Ривза, когда он посетил гала-вечер Art + Film в Лос-Анджелесе вместе с художницей Александрой Грант.
До этого они несколько лет находились в дружеских отношениях, которые только недавно переросли в романтические.
В личной жизни актера было много печальных событий: в конце 1999 года у Ривза и его подруги Дженнифер Сайм умерла новорожденная дочка, а в 2001 году в автокатастрофе погибла и его возлюбленная.
В августе музыканты Шон Мендес и Камила Кабельо заявили о своем романе в социальных сетях.
С тех пор они появляются на красных дорожках, но поклонники и журналисты сомневаются в искренности их чувств и подозревают, что это вполне может быть хорошо спланированный пиар-ход.
Все-таки в июне они представили трек Senorita, который практически сразу стал хитом.
В августе музыканты Шон Мендес и Камила Кабельо заявили о своем романе в социальных сетях.
С тех пор они появляются на красных дорожках, но поклонники и журналисты сомневаются в искренности их чувств и подозревают, что это вполне может быть хорошо спланированный пиар-ход.
Все-таки в июне они представили трек Senorita, который практически сразу стал хитом.
О романе Тимоти Шаламе и Лили-Роуз Депп стало известно в сентябре, когда их застали целующимися во время отдыха на Капри.
На остров в Италии они отравились, после того, как представили драму "Король", где вместе снимались.
Теперь папарацци часто ловят влюбленных актеров то на прогулке в Париже, то в Нью-Йорке.
О романе Тимоти Шаламе и Лили-Роуз Депп стало известно в сентябре, когда их застали целующимися во время отдыха на Капри.
На остров в Италии они отравились, после того, как представили драму "Король", где вместе снимались.
Теперь папарацци часто ловят влюбленных актеров то на прогулке в Париже, то в Нью-Йорке.
Отношения сенатора США Кори Букера и голливудской актрисы Розарио Доусон начались еще в январе.
Но подтвердились слухи лишь в октябре, когда пара дебютировала на красной ковровой дорожке на премьере фильма "Zомбилэнд: Контрольный выстрел", в котором Доусон исполнила одну из главных ролей.
Отношения сенатора США Кори Букера и голливудской актрисы Розарио Доусон начались еще в январе.
Но подтвердились слухи лишь в октябре, когда пара дебютировала на красной ковровой дорожке на премьере фильма "Zомбилэнд: Контрольный выстрел", в котором Доусон исполнила одну из главных ролей.
Гаррет Хедлунд и Эмма Робертс не афишируют свои отношения — на красных дорожках пара не появляется.
Но в течение всего года фотографы ловили их на прогулках. Судя по кадрам, выглядят они счастливыми.
Гаррет Хедлунд и Эмма Робертс не афишируют свои отношения — на красных дорожках пара не появляется.
Но в течение всего года фотографы ловили их на прогулках. Судя по кадрам, выглядят они счастливыми.
О романе звезды сериала "Благие знамения" Майкла Шина и шведской актрисы Анны Лундберг стало известно в мае этого года.
Отношения актеров развивались настолько стремительно, что уже в октябре они стали родителями — у них родилась дочь.
О романе звезды сериала "Благие знамения" Майкла Шина и шведской актрисы Анны Лундберг стало известно в мае этого года.
Отношения актеров развивались настолько стремительно, что уже в октябре они стали родителями — у них родилась дочь.
Актер Эван Питерс и певица Холзи (Halsey) стали парой этим летом.
В конце октября Холзи сопровождала возлюбленного на американской вечеринке по случаю Хэллоуина.
Тогда они оделись как дуэт Сонни и Шер.
Актер Эван Питерс и певица Холзи (Halsey) стали парой этим летом.
В конце октября Холзи сопровождала возлюбленного на американской вечеринке по случаю Хэллоуина.
Тогда они оделись как дуэт Сонни и Шер.
После скандального развода с певицей Майли Сайрус, который произошел летом, актер Лиам Хемсворт недолго переживал.
Уже в октябре папарацци стали ловить его на свиданиях с австралийской актрисой Мэддисон Браун.
После скандального развода с певицей Майли Сайрус, который произошел летом, актер Лиам Хемсворт недолго переживал.
Уже в октябре папарацци стали ловить его на свиданиях с австралийской актрисой Мэддисон Браун.
В июле певицу Дуа Липу и Анвара Хадида (брата супермоделей Джиджи и Беллы) заметили за милой беседой на фестивале в Лондоне. Спустя несколько месяцев стало известно, что они встречаются.
Официальный выход пары состоялся 24 ноября на American Music Awards.
В июле певицу Дуа Липу и Анвара Хадида (брата супермоделей Джиджи и Беллы) заметили за милой беседой на фестивале в Лондоне. Спустя несколько месяцев стало известно, что они встречаются.
Официальный выход пары состоялся 24 ноября на American Music Awards.
Еще в 2018 году многие догадывались, что у актера Ченнинга Татума роман с певицей Джесси Джей.
Но только в марте этого года они подтвердили информацию в социальных сетях.
Еще в 2018 году многие догадывались, что у актера Ченнинга Татума роман с певицей Джесси Джей.
Но только в марте этого года они подтвердили информацию в социальных сетях.
Первый раз актера Дэвида Харбора и певицу Лили Аллен увидели вместе в августе в лондонском Уэст-Энде.
Уже в октябре Дэвид опубликовал совместную фотографию в Инстаграме.
Первый раз актера Дэвида Харбора и певицу Лили Аллен увидели вместе в августе в лондонском Уэст-Энде.
Уже в октябре Дэвид опубликовал совместную фотографию в Инстаграме.
Одна из самых популярных моделей в мире Адриана Лима в 2019 году начала отношения с турецким бизнесменом Эмиром Уяром, с которым летом отдыхала в Европе.
Но никто из них пока не прокомментировал роман.
Одна из самых популярных моделей в мире Адриана Лима в 2019 году начала отношения с турецким бизнесменом Эмиром Уяром, с которым летом отдыхала в Европе.
Но никто из них пока не прокомментировал роман.