Звезды, которые обрели любовь в 2019 году

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В конце ноября весь мир радовался за Киану Ривза, когда он посетил гала-вечер Art + Film в Лос-Анджелесе вместе с художницей Александрой Грант.

До этого они несколько лет находились в дружеских отношениях, которые только недавно переросли в романтические.

В личной жизни актера было много печальных событий: в конце 1999 года у Ривза и его подруги Дженнифер Сайм умерла новорожденная дочка, а в 2001 году в автокатастрофе погибла и его возлюбленная.