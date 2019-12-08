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Культура
2019-12-08T10:26+0300
https://ria.ru/20191208/1562054560.html
Звезды, которые обрели любовь в 2019 году
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РИА Новости

Звезды, которые обрели любовь в 2019 году

10:26 08.12.2019
13282
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В уходящем году помимо громких разводов и пышных свадеб многие знаменитости встретили свою любовь. О тех, кто открыто рассказал об изменениях в личной жизни, и тех, кто все еще пытается скрываться от папарацци, — в материале РИА Новости.
© AP Photo / Jordan Strauss

В конце ноября весь мир радовался за Киану Ривза, когда он посетил гала-вечер Art + Film в Лос-Анджелесе вместе с художницей Александрой Грант.

До этого они несколько лет находились в дружеских отношениях, которые только недавно переросли в романтические.

В личной жизни актера было много печальных событий: в конце 1999 года у Ривза и его подруги Дженнифер Сайм умерла новорожденная дочка, а в 2001 году в автокатастрофе погибла и его возлюбленная.

Актер Киану Ривз и художница Александра Грант
1 из 12

В конце ноября весь мир радовался за Киану Ривза, когда он посетил гала-вечер Art + Film в Лос-Анджелесе вместе с художницей Александрой Грант.

До этого они несколько лет находились в дружеских отношениях, которые только недавно переросли в романтические.

В личной жизни актера было много печальных событий: в конце 1999 года у Ривза и его подруги Дженнифер Сайм умерла новорожденная дочка, а в 2001 году в автокатастрофе погибла и его возлюбленная.

© AP Photo / Jordan Strauss
© AP Photo / Jordan Strauss

В августе музыканты Шон Мендес и Камила Кабельо заявили о своем романе в социальных сетях.

С тех пор они появляются на красных дорожках, но поклонники и журналисты сомневаются в искренности их чувств и подозревают, что это вполне может быть хорошо спланированный пиар-ход.

Все-таки в июне они представили трек Senorita, который практически сразу стал хитом.

Певцы Шон Мендес и Камила Кабельо
2 из 12

В августе музыканты Шон Мендес и Камила Кабельо заявили о своем романе в социальных сетях.

С тех пор они появляются на красных дорожках, но поклонники и журналисты сомневаются в искренности их чувств и подозревают, что это вполне может быть хорошо спланированный пиар-ход.

Все-таки в июне они представили трек Senorita, который практически сразу стал хитом.

© AP Photo / Jordan Strauss
© AFP 2019 / Getty Images/Theo Wargo/Angela Weiss

О романе Тимоти Шаламе и Лили-Роуз Депп стало известно в сентябре, когда их застали целующимися во время отдыха на Капри.

На остров в Италии они отравились, после того, как представили драму "Король", где вместе снимались.

Теперь папарацци часто ловят влюбленных актеров то на прогулке в Париже, то в Нью-Йорке.

Актеры Тимоти Шаламе и Лили-Роуз Депп
3 из 12

О романе Тимоти Шаламе и Лили-Роуз Депп стало известно в сентябре, когда их застали целующимися во время отдыха на Капри.

На остров в Италии они отравились, после того, как представили драму "Король", где вместе снимались.

Теперь папарацци часто ловят влюбленных актеров то на прогулке в Париже, то в Нью-Йорке.

© AFP 2019 / Getty Images/Theo Wargo/Angela Weiss
© AFP 2019 / Alberto E. Rodriguez

Отношения сенатора США Кори Букера и голливудской актрисы Розарио Доусон начались еще в январе.

Но подтвердились слухи лишь в октябре, когда пара дебютировала на красной ковровой дорожке на премьере фильма "Zомбилэнд: Контрольный выстрел", в котором Доусон исполнила одну из главных ролей.

Сенатор Кори Букер и актриса Розарио Доусон
4 из 12

Отношения сенатора США Кори Букера и голливудской актрисы Розарио Доусон начались еще в январе.

Но подтвердились слухи лишь в октябре, когда пара дебютировала на красной ковровой дорожке на премьере фильма "Zомбилэнд: Контрольный выстрел", в котором Доусон исполнила одну из главных ролей.

© AFP 2019 / Alberto E. Rodriguez
© AFP 2019 / Getty Images/Astrid Stawiarz/AP Photo/Invision/Mark Von Holden

Гаррет Хедлунд и Эмма Робертс не афишируют свои отношения — на красных дорожках пара не появляется.

Но в течение всего года фотографы ловили их на прогулках. Судя по кадрам, выглядят они счастливыми.

Актеры Гаррет Хедлунд и Эмма Робертс
5 из 12

Гаррет Хедлунд и Эмма Робертс не афишируют свои отношения — на красных дорожках пара не появляется.

Но в течение всего года фотографы ловили их на прогулках. Судя по кадрам, выглядят они счастливыми.

© AFP 2019 / Getty Images/Astrid Stawiarz/AP Photo/Invision/Mark Von Holden
© AP Photo / Grant Pollard/Invision

О романе звезды сериала "Благие знамения" Майкла Шина и шведской актрисы Анны Лундберг стало известно в мае этого года.

Отношения актеров развивались настолько стремительно, что уже в октябре они стали родителями — у них родилась дочь.

Актер Майкл Шин и его спутница Анна Лундберг на награждении премии GQ Человек года
6 из 12

О романе звезды сериала "Благие знамения" Майкла Шина и шведской актрисы Анны Лундберг стало известно в мае этого года.

Отношения актеров развивались настолько стремительно, что уже в октябре они стали родителями — у них родилась дочь.

© AP Photo / Grant Pollard/Invision
© AFP 2019 / Lisa O'Connor

Актер Эван Питерс и певица Холзи (Halsey) стали парой этим летом.

В конце октября Холзи сопровождала возлюбленного на американской вечеринке по случаю Хэллоуина.

Тогда они оделись как дуэт Сонни и Шер.

Актер Эван Питерс и певица Холзи
7 из 12

Актер Эван Питерс и певица Холзи (Halsey) стали парой этим летом.

В конце октября Холзи сопровождала возлюбленного на американской вечеринке по случаю Хэллоуина.

Тогда они оделись как дуэт Сонни и Шер.

© AFP 2019 / Lisa O'Connor
© AP Photo / Jordan Strauss/Invision/Jacques Brinon

После скандального развода с певицей Майли Сайрус, который произошел летом, актер Лиам Хемсворт недолго переживал.

Уже в октябре папарацци стали ловить его на свиданиях с австралийской актрисой Мэддисон Браун.

Актер Лиам Хемсворт и актриса Мэддисон Браун
8 из 12

После скандального развода с певицей Майли Сайрус, который произошел летом, актер Лиам Хемсворт недолго переживал.

Уже в октябре папарацци стали ловить его на свиданиях с австралийской актрисой Мэддисон Браун.

© AP Photo / Jordan Strauss/Invision/Jacques Brinon
© AP Photo / Jordan Strauss

В июле певицу Дуа Липу и Анвара Хадида (брата супермоделей Джиджи и Беллы) заметили за милой беседой на фестивале в Лондоне. Спустя несколько месяцев стало известно, что они встречаются.

Официальный выход пары состоялся 24 ноября на American Music Awards.

Анвар Хадид и певица Дуа Липа
9 из 12

В июле певицу Дуа Липу и Анвара Хадида (брата супермоделей Джиджи и Беллы) заметили за милой беседой на фестивале в Лондоне. Спустя несколько месяцев стало известно, что они встречаются.

Официальный выход пары состоялся 24 ноября на American Music Awards.

© AP Photo / Jordan Strauss
© AP Photo / Jordan Strauss/Chris Pizzello

Еще в 2018 году многие догадывались, что у актера Ченнинга Татума роман с певицей Джесси Джей.

Но только в марте этого года они подтвердили информацию в социальных сетях.

Актер Ченнинг Татум и певица Джесси Джей
10 из 12

Еще в 2018 году многие догадывались, что у актера Ченнинга Татума роман с певицей Джесси Джей.

Но только в марте этого года они подтвердили информацию в социальных сетях.

© AP Photo / Jordan Strauss/Chris Pizzello
© AFP 2019 / Dimitrios Kambouris

Первый раз актера Дэвида Харбора и певицу Лили Аллен увидели вместе в августе в лондонском Уэст-Энде.

Уже в октябре Дэвид опубликовал совместную фотографию в Инстаграме.

Актер Дэвид Харбор и певица Лили Аллен
11 из 12

Первый раз актера Дэвида Харбора и певицу Лили Аллен увидели вместе в августе в лондонском Уэст-Энде.

Уже в октябре Дэвид опубликовал совместную фотографию в Инстаграме.

© AFP 2019 / Dimitrios Kambouris
© AFP 2019 / Getty Images/Michael loccisano/AP Photo/Invision/Evan Agostini

Одна из самых популярных моделей в мире Адриана Лима в 2019 году начала отношения с турецким бизнесменом Эмиром Уяром, с которым летом отдыхала в Европе.

Но никто из них пока не прокомментировал роман.

Турецкий бизнесмен Эмир Уяр и модель Адриана Лима
12 из 12

Одна из самых популярных моделей в мире Адриана Лима в 2019 году начала отношения с турецким бизнесменом Эмиром Уяром, с которым летом отдыхала в Европе.

Но никто из них пока не прокомментировал роман.

© AFP 2019 / Getty Images/Michael loccisano/AP Photo/Invision/Evan Agostini
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КультураНовости культурыШоу-бизнесКори БукерКиану РивзАдриана ЛимаЛос-АнджелесСША
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