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Туризм
2019-12-08T17:45+0300
https://ria.ru/20191208/1562051515.html
Путешественники рассказали, чем занимаются во время перелетов
https://cdn22.img.ria.ru/images/152874/45/1528744568_0:0:6000:3376_1036x0_80_0_0_ee823d552655ad581716c016333ea9c6.jpg
РИА Новости

Путешественники рассказали, чем занимаются во время перелетов

17:45 08.12.2019
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© Depositphotos / luengo_uaДевушка спит в салоне самолета
Девушка спит в салоне самолета
© Depositphotos / luengo_ua
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Путешественники, опрошенные турсервисом, рассказали, чем занимаются во время авиаперелетов, сообщает Aviasales.
Эксперты туристического поисковика провели опрос 26 тысяч пользователей.
Выяснилось, что 40 процентов авиапассажиров во время перелета предпочитают спать. Многие берут в салон подушку под шею, маску для сна, беруши и удобную одежду. Часть пассажиров специально не спит перед полетом, чтобы сделать это на борту, а некоторые принимают снотворное.
29 процентов туристов в самолете пользуются мультимедийной системой, либо заранее скачивают в гаджеты фильмы и музыку.
Чтение бумажных или электронных книг – третий по популярности ответ: так проводят время 17 процентов опрошенных.
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