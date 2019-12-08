Путешественники рассказали, чем занимаются во время перелетов

Выяснилось, что 40 процентов авиапассажиров во время перелета предпочитают спать. Многие берут в салон подушку под шею, маску для сна, беруши и удобную одежду. Часть пассажиров специально не спит перед полетом, чтобы сделать это на борту, а некоторые принимают снотворное.