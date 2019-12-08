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Биография Зои Зелинской
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РИА Новости

Биография Зои Зелинской

01:26 08.12.2019 (обновлено: 01:27 08.12.2019)
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© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в фотобанкЗоя Зелинская в роли пани Терезы и Михаил Державин в роли ведущего на съемках телевизионной передачи «Кабачок 13 стульев»
Зоя Зелинская в роли пани Терезы и Михаил Державин в роли ведущего на съемках телевизионной передачи «Кабачок 13 стульев»
© РИА Новости / Галина Кмит
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Российская актриса Зоя Николаевна Зелинская родилась 8 декабря 1929 года в Москве.
В школьные годы начала работать манекенщицей в московском Доме моделей.
В 1954 году она окончила ГИТИС, курс Иосифа Туманова.
С 1954 года актриса работает в труппе Театра сатиры.
В театре она играла роли Принцессы в спектакле "Тень" Евгения Шварца, Донны Эльвиры в спектакле "Дон Жуан, или любовь к геометрии" Макса Фриша, Марселины в "Безумном дене, или Женитьбе Фигаро" Пьера Бомарше и др. Исполняла ряд ролей в постановках пьес Владимира Маяковского "Клоп" и "Баня".
Среди самых известных ее театральных работ – Элли в "Доме, где разбиваются сердца" Бернарда Шоу, Селия Пичем в "Трехгрошовой опере" Бертольда Брехта, Леди Маркби в "Идеальном муже" Оскара Уайльда, Мария Токарчук в "Интервенции" Льва Славина.
Всего в театре актриса сыграла свыше 40 ролей.
В текущем репертуаре Театра сатиры Зелинская занята в спектакле "Где мы?".
В кино актриса дебютировала в 1956 году в эпизодической роли в комедии Эльдара Рязанова "Карнавальная ночь".
Известность и популярность Зои Зелинской принесла роль Пани Терезы в телевизионном "Кабачке 13 стульев" (1965-1982).
В 1970-1980-х годах она играла роли в фильмах-спектаклях "37 су господина Монтодуана" (1970), "Когда море смеется" (1971), "Маленькие комедии большого дома" (1974), "Дом, где разбиваются сердца" (1975), "Цветок душистый прерий" (1979), "Крамнэгел" (1984) и др.
В 1990-х годах снималась в картинах и сериалах "Линия смерти" (1991), "Плащаница Александра Невского" (1991), "На углу у Патриарших" (1995), "Тесты для настоящих мужчин" (1998) и др.
В 2000-х годах Зелинская играла роли в сериалах "Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант-1" (2003), "Сыщик без лицензии" (2003), "Под небом Вероны" (2004), "Внимание, говорит Москва! (2005), "Воротилы" (2008), а также драме "Новые времена, или Биржа недвижимости" (2008).
Зоя Зелинская – народная артистка РСФСР (1991). Заслуженный деятель культуры Польской Народной Республики (1976).
В 2005 году за заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность она была награждена орденом Дружбы.
В 2009 году удостоена Почетной грамоты правительства Москвы.
Зоя Зелинская была дважды замужем. На последнем курсе института она вышла замуж за Георгия Зелинского (1926-2001), будущего режиссера "Кабачка 13 стульев". Вторым ее мужем стал журналист Валерий Леднев (1922-1987). От второго брака у актрисы есть сын Сергей Леднев.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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